إطلاق مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي بمسارات جديدة .

دوت الخليج – نوف الحليمي

نظمت منصة إعلاميي الأحساء لقاء مفتوح مع سعادة وكيل محافظة الأحساء والمشرف العام على مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي الأستاذ معاذبن ابراهيم الجعفري، عبر تقنية الفيديو، بمشاركة لفيف من إعلاميي الأحساء.

وتهدف المبادرة التي أطلقتها محافظة الأحساء في نسختها الثانية ، الأسبوع الماضي إلى إبراز الإنجازات الوطنية بالتزامن مع اليوم الوطني للمملكة .

وقال الجعفري خلال اللقاء، أصبح الإعلام الآن له تأثير كبير جداً في كافة مجالات الحياة دون استثناء، وتهدف مبادرة إثراء المحتوى الإعلامي إلى حث الإعلاميين لتقديم محتوي متميز، وكان اختيار اليوم الوطني للمبادرة لما له من أهمية كبرى واحتفال الجميع به في كل التخصصات، بالإضافة إلى نجاح النسخة الأولى للمبادرة وتحقيقها العديد من الأهداف.

وأضاف الجعفري، أن المبادرة تدعو الإعلاميين لتقديم محتوى متميز عن المملكة منذ نشأتها وتطورها إلى عصرنا الحالي وعرض الأهداف الوطنية التي تحققت منذ عهد الملك المؤسس، وتقديم محتوى عن الإنجازات المحققة بالشكل الذي يليق بها.

وطرح إعلاميو الأحساء خلال اللقاء العديد من المقترحات لتطوير المبادرة، مثل إتاحة الفرصة للمراكز الإعلامية للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص للمشاركة في المبادرة، وتمديد فترتها لإعطاء المشاركين المزيد من الوقت لإنجاز أعمالهم، ونشر الأعمال الإعلامية الفائزة في المبادرة، والتوسع في مسارات المبادرة لاستهداف المبدعين في المجالات الأدبية.

وأكد الجعفري، أن المقترحات محل عناية وبحث ودراسة من القيادات في المبادرة، وأن اللجان القائمة على المبادرة أضافت مسار المحتوى التفاعلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى المسارات السابقة ليرتفع الإجمالي إلى 5 مسارات.

ولفت الجعفري، إلى أن النسخ المقبلة ربما تشهد إدراج مسارات أخرى جديدة، مشيراً إلى التوجه لمنح حوافز مادية للفائزين في مسارات المبادرة في النسخ المقبلة، وذلك بعد تقييم النسخة الثانية، وحجم المشاركات فيها.

وأيد الجعفري، إطلاق المسارات بمعايير تحكيم عالية للوصول إلى أعمال أكثر تميزاً، ولإثارة الجميع للمشاركة والارتقاء بالعمل المتميز، مرحباً بإطلاق مسار للفنون الأدبية والتشكيلية في النسخ المقبلة.

ورحب الجعفري، بالمشاركات الإعلامية المتميزة من جميع إعلاميي المملكة، مع التركيز على القصص المرتبطة في إبراز الدور الذي قام به أهل الأحساء مع المؤسس الملك عبدالعزيز.

من جهته قال رئيس اللجنة الإعلامية في المبادرة وليد البوسيف، خلال اللقاء، إن ضوابط المشاركة في مسارات المبادرة لم تكن مقيدة أو فيها تفاصيل، وأن المشاركة متاحة للجميع في جميع المسارات، وأن آخر موعد لاستلام المشاركات 20 صفر الجاري، وكحد أقصى في مسار الصور 10 صور مع التركيز على هدف المبادرة وهو اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.