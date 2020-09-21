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ننُشر عروض اليوم الوطني السعودي الـ90 فى المطاعم والكافيهات والفنادق واشهر شعائر الاحتفال

أخبار السعودية ريتال تبليغ
ننُشر عروض اليوم الوطني السعودي الـ90 فى المطاعم والكافيهات والفنادق واشهر شعائر الاحتفال
ننُشر عروض اليوم الوطني السعودي الـ90 فى المطاعم والكافيهات والفنادق واشهر شعائر الاحتفال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننُشر عروض اليوم الوطني السعودي الـ90 فى المطاعم والكافيهات والفنادق واشهر شعائر الاحتفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي تعد واحدة من أهم مظاهر اليوم الوطني السعودي 1442 حيث تقدم المملكة العربية عروضًا عديدة في عدد كبير من الشركات والمستشفيات وشركات الطيران وغيرها، ولهذا يبحث جميع المواطنين عن عروض اليوم الوطني والتخفيضات الهائلة التي تُقدم في هذا اليوم، فيما يلي اليكم عروض اليوم الوطني السعودي 1442.

عروض اليوم الوطني السعودي 1442

يقوم السعوديين في كامل المملكة العربية السعودية بالاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 لعام 1442 هـ، كما يتابعون في هذا اليوم العروض والتخفيضات الهائلة، والتي تتمثل في:

  • عروض ديموس للأثاث: وصلت إلى نسبة 50% على كافة المعروضات.
  • عروض المنيع للأجهزة المنزلية: وصلت إلى خصم 10% في حالة استخدام بطاقة البنك الأهلي.
  • عروض العالمي للمفروشات: تصل التخفيضات إلى نسبة 35%.
  • عروض هايبر بنده للحوم: تجد العروض والتخفيضات المختلفة.
  • عروض متجر اللهيب لمستلزمات الأجهزة الذكية: تصل العروض والتخفيضات إلى نسبة 60%.

موعد اليوم الوطني 90

اليوم الوطني السعودي من أبرز الأيام التاريخية الوطنية التي يحتفل بها المواطنين بالمملكة العربية السعودية، ويتم الاحتفال في يوم 23 من سبتمبر في كل عام، وهذا العام يتم الاحتفال في يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 من سبتمبر الجاري، على أن يتم الاحتفال بالعيد الوطني والاستمرار في اجازة العيد الوطني حتى يوم السبت الموافق 26 من سبتمبر الجاري.

شعار اليوم الوطني السعودي

يتم الاحتفال باليوم الوطني السعودي تحت شعار “همة حتى القمة” ليكون استكمالًا لشعار اليوم الوطني 89 ولكن تمت اضافة رموز المملكة العربية السعودية لشعار اليوم الوطني 90، حيث قام رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ بإطلاق شعار اليوم الوطني مستلهمًا بكلمة ” حينما قال “همة السعوديين مثل جبل طويق”.

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