نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي الرابط الجديد.. وطريقة الوصول إلى المناهج الدراسية ابتدائي ومتوسط وثانوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الطلاب عن خطوات تسجيل الدخول منصة مدرستي الرابط الجديد وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودية عن قيامها برفع كل المناهج والدروس لمختلف المراحل التعليمية “ابتدائي ومتوسط وثانوي” عبر موقع منصة مدرستي للتعلم عن بعد وذلك ضمن جهود الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم في المملكة العربية السعودية وكذلك تشجيع الطلاب على استخدام منصات التعلم عن بعد مثل منصة مدرستي وكذلك قناة عين التعليمية.

تسجيل الدخول منصة مدرستي الرابط الجديد

سيكون بإمكان كل الطلاب والطالبات الآن الدخول إلى منصة مدرستي الرابط الجديد 1442-2020 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية والتي كشفت عنها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:

اذهب إلى موقع منصة مدرستي عبر شبكة الإنترنت.

اضغط على “خيار تسجيل الدخول” والموجود أعلى يسار الشاشة.

اكتب اسم المستخدم والرقم السري الخاص بنظام نور التعليمي.

اضغط على تسجيل الدخول.

انتظر لحين تحميل الصفحة والدخول إلى القائمة الرئيسية لمنصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي الجديد 1442-2020

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتخصيص رابط جديد وسريع ومباشر لمنصة مدرستي عبر شبكة الإنترنت، وذلك في ظل وجود العديد من التساؤلات بشأن طريقة الدخول إلى منصة مدرستي الرابط الجديد خلال الأيام الماضية.

وكان رابط موقع منصة مدرستي عبر شبكة الإنترنت

خطوات الوصول إلى المناهج الدراسية عبر منصة مدرستي الرابط الجديد

قالت المصادر المسؤولة في وزارة التعليم السعودية بأن كافة المناهج والدروس قد أصبحت بالفعل موجودة عبر منصة مدرستي على شبكة الإنترنت، ولذا سيكون بإمكان كل الطلاب الدخول إلى المنصة والاستفادة من الخدمات المقدمة وهذا عن طريق ابتاع الخطوات التالية.