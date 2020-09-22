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عمر شويل - جدة بعد ايام قليلة سوف تحتفل المملكة باليوم الوطني، وبما أن الظروف التي يمر بها العالم هذه الفترة جعلت الاحتفالات ليس مثل السنوات السابقة، حيث أصبح التجمع مع الأسرة والأصدقاء في الخارج يجعل حياة المواطنين ليس بأمان،بدأ الجميع يبحث عن صور بتصميمات رائعة مع عبارات تهنئة لطيفة يمكن إرسالها للأصدقاء والأحباب الذين لن يتمكنوا من رؤيتهم أو الأحتفال معاهم، لذلك نقدم اليوم صور تهنئة اليوم الوطني .

اليوم الوطني

في عام 1932 الموافق 23 سبتمبر أصدر الملك عبد العزيز مرسوم ملكي بأن المملكة أصبح أسمها المملكة السعودية العربية المتحدة بدلاً من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها، وكان هذا القرار بعد أن وفقه الله في توحيد المملكة حيث تمكن من استعادة الرياض من مؤسسي الدولة السعودية الثانية لتصبح الرياض الآن عاصمة للمملكة، ولم تكن هذه المرة الأولي التي يكافح فيها الملك عبد العزيز حيث تمكن من استرداد القصيم في عام 1904 م واستمر يكافح 30 عام لتوحيد المملكة.

الاحتفال باليوم الوطني

منذ أن أصدر الملك عبد العزيز هذا المرسوم في 23 سبتمبر أصبح هذا اليوم هو العيد الوطني من كل عام يحتفل فيه المواطنين في كل مكان بالمملكة ويتم إقامة حفلات رائعة بحضور أهم وأكبر المسئولين بالمملكة، وهذا العام سوف يتم الاحتفال تحت شعار “همة حتى القمة” سوف يتم أقامة الحفلات الفنية في العديد من المدن، وسوف يكون هناك ما يقرب من 60 طائرة عسكرية للمشاركة في الاحتفال بعروض جوية رائعة، وايضًا سوف يتم اختيار عمل فني يساعد على ظهور الروحة الوطنية بالمملكة وذلك الاختيار معتمد على المواطنين حيث صرحت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة عن مسابقة تحت اسم #ننشد_للوطن وطلبت من المواطنين غناء النشيد الوطني وتسجيله عبر كاميرا الفيديو وإرسال التسجيل للهيئة ليتم اختيار الأفضل بينهم ليشارك في الاحتفال، وسوف يتم عرض هذا الاحتفال عبر شاشات التليفزيون الساعة 4 عصراً حتى يتمكن جميع المواطنين مشاهدته من أي مكان.

صور تهنئة اليوم الوطني

اخترنا لكم مجموعة منوعة ومميزة صور تهنئة اليوم الوطني بتصميمات أنيقة وفريدة، يمكن إرسالها للأصدقاء والأقارب للتهنئة بهذا اليوم العظيم كما أن بعضها يحمل عبارات رائعة.