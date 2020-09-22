نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء المستفيدين من مساعدة المقطوعة 1442 وموعد صرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تَشهد الفترة الحالية عدد كبير من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن موعد صرف المساعدات المقطوعة لهذا العام وخاصة بعد أن أعلن الضمان الإجتماعي ووزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية عن الإنتهاء من تجهيز جميع المبالغ المالية التي سوف يتم صرفها للمستحقين من المقطوعة، وذلك من أجل إستطاعتِهم في مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

أسماء المستفيدين من المساعدات المقطوعة

لقد أعلنت وزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية عن أسماء المستحقين من مساعدة المقطوعة لهذا العام وعلى من يريد الإستعلام عن الأسماء فعليه الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية ، تعبئة رقم السجل المدنى الخاص به ورقم المرور وكذلك رمز الطلب ورقم التحقق ثم الضغط على عرض ليستعلم عن الاسم.

خطوات الإستعلام عن مساعدة المقطوعة برقم الهوية

ليظهر للمستعلم في الحال كافة التفاصيل الخاصة بالمقطوعة من أسماء المستفيدين وموعد صرف الدفعة وطريقة الإستلام.

شروط الإستحقاق من مساعدة المقطوعة

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن خمسة وثلاثون عام

أن تكون مكان إقامة المتقدم داخل المملكة العربية السعودية

أن يكون المتقدم من ذوي الأسر محدودة الدخل أي لا يمتلك أي سجل تجاري أو مشروع تجاري ثابت

أن لا يتعدى مرتب المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي

أن يكون المتقدم من محدود الدخل أو المطلقات أو الأرامل أو خريجي السجون.

ولقد صرحت مصادر من داخل الضمان الإجتماعي ووزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية أنه يتم فرز جميع الطلبات المتقدمة للحصول على مساعدات المقطوعة، ثم يتم تحديد أكثر الفئات إحتياجً،إلا أنه في الغالب أن تلك المساعدات تغطي جميع الأسر المحتاجة داخل المملكة العربية السعودية.

الفئات الأكثر إستحقاقا بالمقطوعة

لقد حدد وزارة التنمية البشرية والتنمية الإجتماعية الفئات الأكثر إستحقاقا للحصول على الدعم وهم الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود وكذلك المطلقات والأرامل وخريجي السجون الذين لم يكونوا على قيد عمل.