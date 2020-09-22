نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة السعودية للتمويل الشخصي تقدم تمويل يصل قيمته 500 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للتمويل الشخصي ، تعتبر الشركة السعودية من أهم شركات التمويل السعودي والتي تهتم بتقديم القروض والتمويلات الشخصية للمقيمين على أراضي الدولة، حيث تقدم لهم العديد من الامتيازات والتنوع والاختلاف في أنواع التمويلات لكي تناسب العديد من الفئات المختلفة، ومن المعروف أن الشركة السعودية للتمويل واحدة من الشركات التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي مما يجعلها أكثر أماناً للتعامل في التعامل مع العملاء، وتقدم الشركة السعودية أحد أهم التمويلات وهو التمويل الشخصي والذي يصل إلي 500,000 ألف ريال سعودي في حالة وجود كفيل ومبلغ يصل إلي 100,000 ألف ريال سعودي في حالة عدم وجود كفيل وسيتم تناول ذلك خلال هذا المقال.

المميزات التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل الشخصي للعملاء

تتيح الشركة السعودية منتج التمويل الشخصي علي أن يكون متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تتيح الشركة أنظمة سداد مرنة جداً حيث قد وصلت عدد الأقساط إلي 60 شهراً.

إمكانية القيام بتمويل الأفراد بمبلغ كبير جدا يصل إلي 500 ألف ريال سعودي في حالة وجود كفيل ضامن.

بمبلغ كبير جدا يصل إلي 500 ألف ريال سعودي في حالة وجود كفيل ضامن. إمكانية القيام بتمويل الأفراد بمبلغ يصل إلي 100ألف ريال سعودي في حالة وجود عدم وجود كفيل وهو مبلغ ليس بالصغير وكافي لسداد التزامات عديدة.

بمبلغ يصل إلي 100ألف ريال سعودي في حالة وجود عدم وجود كفيل وهو مبلغ ليس بالصغير وكافي لسداد التزامات عديدة. تتميز الشركة السعودية بسهولة الإجراءات والانتهاء منها في وقت قصير.

بسهولة الإجراءات والانتهاء منها في وقت قصير. هامش الربح الذي وضعته الشركة تنافسي مع إمكانية القيام بالسداد المبكر للتمويل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي

يجب القيام بتجهيز كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر بتاريخ حديث يتم حسابة من تاريخ تقديم الطلب بالحصول علي التمويل.

شهادة معتمدة للعميل من جهة عملة ومدون بها الراتب الشهري الذي يحصل عليه.

شهادة بما يفيد بالالتزامات المالية الشهرية للعميل.

القيام بملء النموذج الخاص بطلب التمويل الشخصي.

كما أعلنت الشركة السعودية للتمويل عن أنه يمكن التقديم للحصول علي التمويل بعد حساب التمويل الخاص وحساب عدد الأقساط الشهرية، وكذلك قيمة كل قسط من خلال الدخول إلي الموقع الرسمي الإلكتروني للشركة وإدخال كافة البيانات مثل (الجنسية – الجنس – نوع التمويل – الالتزامات الشهرية – القطاع – الراتب الشهري ) وبذلك يمكن القيام طلب التمويل بعد تحديد كل الالتزامات واختيار الطريقة المناسبة للسداد.