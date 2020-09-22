(جدارية وطن) نتاج تعاون مابين مركز النخيل والتمور و ثقافة وفنون الأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد في تعاون وشراكة فنية ما بين ادارة مركز النخيل والتمور ويمثلها مديرها المهندس خالد بن سعد الحسيني و ادارة جمعية الثقافة والفنون بالاحساء و يمثلها مديرها الاستاذ علي الغوينم و برعاية كريمة من إمارة محافظة الأحساء يتم الاستعداد لتنفيذ (جدارية وطن) والتي سوف يصممها وينفذها مجموعة من الفنانين التشكيليين اعضاء لجنة الفنون التشكيلة والخط العربي بالجمعية يتقدمهم الفنان علي العرفج و الفنان صالح اليعقوب وغيرهم وباشراف من مشرفة الفنون التشكيلية بالجمعية الاستاذة سلمى الشيخ ، وقد بين المهندس خالد الحسيني بأن هذه المناسبة الغالية علينا بذكرى اليوم الوطني ٩٠ للمملكة العربية السعودية كان واجب علينا ان نشارك ونقدّم كل ما من شأنه تعزيز تلك الذكرى و المشاركة المجتمعية في إحياء مناسبة مهمة علينا جميعا ، واضاف الحسيني بأنه ومن هذا المنطلق أتت شراكتنا مع جمعية الثقافة والفنون بالأحساء لتنفيذ تلك الجدارية والتي سوف يتبعها المزيد من فرص التعاون مستقبلا ، فيما أبدى مدير الجمعية الاستاذ علي الغوينم سعادته بهذا التعاون وتلك الشراكة الرائعة مبينا بأن طول الجدارية يبلغ ١٠ متر و وبارتفاع ٣ أمتار و تحكي بعض الصور المهمة لنهضة المملكة حيث يشارك الفنانين التشكيلين والفنانات التشكيليات بالرسم على تلك الجدارية على طريق الظهران (مدخل الأحساء الشمالي) ، واضاف الغوينم بأن هذه الجدارية هي الثانية التي تنفذها الجمعية بالتعاون من جميع الشركات لمختلف المؤسسات و الجمعية أعتادت في كل عام تقديم العديد من البرامج والانشطة الوطنية إحياء لتلك المناسبة الغالية علينا ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية متمنيا من الله عز وجل بأن يحفظ لنا مليكنا و ولي عهده و هذا الوطن وشعبه ويدوم علينا نعمة الأمن والآمان.

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