نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي عن كيفية استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي ، سوف نتطرق للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي في هذا المقال، حيث تسعى وزارة العمل و التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين مثل المساعدات المقطوعة، لذلك تابع معنا.
معاش الضمان الاجتماعي
قبل معرفة كيفية استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي لابد من معرفة الهدف من نظام الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر من إحدى الخدمات الهامة التي تقدمها وزارة العمل و التنمية الاجتماعية لتحقيق التكافؤ الاجتماعي بين المواطنين و رفع مستوى الدخل و تحسين مستوى المعيشة عن طريق تقديم المساعدات المالية لمستحقي الدعم و غير القادرين على العمل مثل :
- محدودي الدخل و الفقراء.
- اليتامى.
- سيدات ليس لديهم عائل مثل المطلقات و الأرامل.
- كبار السن و غيرهم.
تسمى المساعدات المالية هذه ب ” المساعدات المقطوعة ” لأنه يتم منحها لمستحقي الدعم بشكل غير منتظم و ليست على هيئة راتب شهري.
استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم الطلب
تتيح وزارة العمل و التنمية الاجتماعية خدمة الحصول على رقم الطلب من خلال الاتصال على الأرقام التالية :
- 8001222777
- 0112915588
ثم تقوم بالضغط على رقم ” 1 ” و قم باتباع جميع التعليمات للحصول على رقم الضمان الخاص بك، إذا كنت تريد الحصول على رقم الضمان إلكترونياً قم باتباع الخطوات التالية :
- قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة العمل و التنمية الاجتماعية.
- قم بالضغط على أيقونة ” الخدمات الإلكترونية “.
- سوف تظهر لك نافذة بها العديد من البيانات مثل رقم الهوية و رقم الهاتف و البريد الإلكتروني.
- قم بملء جميع البيانات بشكل دقيق.
- ادخل رمز التأكيد.
- سوف تحصل على رمز على بريدك الإلكتروني، قم بإدخال الرمز على الصفحة الرئيسية و سوف يظهر لك رقم الضمان الخاص بك.
استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني
بعد حصولك على رقم الضمان الخاص بك سواء من خلال هاتف خدمات وزارة العمل أو عبر الموقع الإلكتروني، إذا كنت تمتلك بطاقة السجل المدني الخاصة بك يمكنك استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي باتباع التالي :
- قم بالدخول إلى الرابط التالي .
- ادخل رقم السجل المدني و رقم الضمان.
- قم بكتابة رمز التأكيد بشكل دقيق.
- اضغط “عرض”.
- يمكنك الآن الاستعلام عن رصيد المساعدة المالية الخاصة بك و معرفة جميع المعلومات عن حالة الضمان الاجتماعي، بعد ذلك يمكنك زيارة وكالة الضمان الاجتماعي للحصول على بطاقة الهوية الخاصة بك لتساعدك فيما بعد في الحصول على المبلغ المالي.
تحديث بيانات الضمان الاجتماعي
ترسل وزارة العمل تنبيهات دائمة لمستحقي الدعم بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم على الموقع الإلكتروني، و ذلك للأهداف التالية:
- حرصاً من الوزارة لمعرفة جميع مستحقي الدعم.
- سهولة الموصول إلى المستفيد عند تغيير عنوانه أو رقم حسابه البنكي.
- زيادة قيمة المساعدة المالية عند تعرض المستفيد لحادث أو لظروف صحية أو غيرها.
- ضرورة التأكد الدائم من هوية المستفيد لتفادي عمليات السرقة من قبل غير المستحقين، لمعرفة تفاصيل أكثر عن تحديث الضمان الاجتماعي من هنا.
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