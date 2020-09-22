في اليوم العالمي للسلام.. خالد بن سلمان: نسعى لإنهاء الأزمة في اليمن ليعود لمحيطه الخليجي والعربي

بلادي – الرياض :أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة تتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام، داعياً إلى تنفيذ اتفاق الرياض للوصول لسلام شامل ودائم في اليمن.
وقال الأمير صباح اليوم (الثلاثاء) بمناسبة اليوم العالمي للسلام: “نتطلع إلى أن ينعم العالم بالسلام في أرجائه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول إلى سلامٍ شامل ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض”.
وشدد على ضرورة تكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه (الإعلان المشترك) لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي.
ويحتفي العالم منذ سنة 1981م باليوم العالمي للسلام، في 21 سبتمبر من كل عام، حيث دعت الأمم المتحدة هذا العام لهدنة 24 ساعة من تجنب العنف ووقف إطلاق النار.
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