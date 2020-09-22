خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان التهاني من رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد بمناسبة اليوم الوطني

بلادي – الرياض :تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

كما تلقى خادم الحرمين برقيتي تهنئة من نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

من جهة أخرى، تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهنئة مماثلة من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.