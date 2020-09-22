نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية تعلن عن وظائف متنوعة للجنسين عبر بوابة العمل عن بعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد البشرية ، أعلنت وزارة الموارد البشرية عن توافر وظائف بلغ عددها 966 وظيفة بمختلف مناطق المملكة للرجال والنساء عبر بوابة العمل عن بعد لحملة جميع المؤهلات ويقوم برنامج العمل عن بعد بدعم وتنظيم العمل عن بعد كما أنه حاصل على تصريح رسمي مرخص من وزارة الموارد البشرية وتقوم شركة تكامل الحكومية لخدمات الأعمال والتابعة لوزارة العمل بالإشراف على البرنامج كما تقوم بتقديم الحلول المتكاملة العمل عن بعد من خلال وضع القوانين واللوائح والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية للحصول وتلقي الدعم اللازم.

مزايا العمل في وظائف برنامج العمل عن بعد لوزارة العمل

تقديم فرص العمل المتنوعة والمميزة.

التخلص من مشكلة البعد الجغرافي بين السكن ومقر العمل.

المرونة في زمان ومكان العمل وسهولة الوصول لقرب مقر العمل.

الإستفادة من المرونة والقضاء على مشكلة البعد الجغرافي في توفير تكلفة المواصلات والتنقل للوصول إلى مقر العمل.

إدخال وإدماج ومشاركة الأشخاص العاملين من ذوي الإعاقة في سوق العمل.

خلق وتوفير فرص العمل المناسبة لذوي الإعاقة.

يستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة في التخلص من عناء التنقل للعمل بشكل يومي.

وزارة الموارد البشرية ومجالات العمل المتاحة ببرنامج العمل عن بعد

التسويق.

البرمجة.

خدمة العملاء.

إدخال البيانات.

الدعم الفني.

المبيعات.

التقارير.

التسويق الإلكتروني.

التصميم.

الكتابة.

تحصيل الديون.

المحاسبة.

تدقيق الحسابات.

كتابة وإدارة المحتوي.

العلاقات العامة.

المساندة الإدارية.

شروط عامة يجب توافرها للتقديم على وظيفة العمل عن بعد

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على وظيفة ببرنامج العمل عن بعد وأهم تلك الشروط الآتي:

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة للحصول على الوظيفة سعودي الجنسية ويعيش داخل المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد عن ستون عاماً.

على المتقدمين للحصول على الوظيفة إجادة استخدام الأجهزة التقنية الحديثة.

يجب على المتقدمين للحصول على الوظيفة أن يكون لديهم حساب خاص في منصة أبشر مفعل.

وزارة الموارد البشرية وخطوات التسجيل في وظائف العمل عن بعد