‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 1185 حالة تعافي و 30 حالة وفاة

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4542 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 330798 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1185 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 312684 حالة.