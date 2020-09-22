نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة مشتريات تخفيضات اليوم الوطني السعودي 1442 بكافة المنافذ بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اليوم الوطني السعودي 2020 نزلت بعديد من المراكز التجارية والمحلات والمطاعم، وذلك للاحتفال بالعيد الوطني 90 في حياة المملكة العربية السعودية الحديثة، ذلك من أجل تخليد لذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية وتوحيد أراضيها على يد الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه، لهذا سنتعرف علي عروض العيد الوطني 1442 بالمملكة العربية السعودية من اليوم وحتي يوم 23 من سبتمبر وحدوث الاحتفالات والحدث الأكبر.

اليوم الوطني 90 بالمملكة

تقرر من القائمين وأصحاب السيادة بالمملكة العربية السعودية تحديد موعد أجازة العيد الوطني السعودي 2020 بعد أن تم تحديد اليوم، وذلك لتبدأ الأجازة من يوم الاحتفال بهذا اليوم الكبير في تاريخ المملكة العربية الحديث، والذي يكون 23 سبتمبر من كل عام، لتكون الأجازة أربعة أيام بداية من هذا اليوم وحتي يوم 26 من سبتمبر ويعود العمل 27 من الشهر الجاري.

تعتبر الذكري التسعين حدثاً مميزاً تحت شعار دام عزك ياوطن، لهذا يقوم الكثير من المنافذ بتقديم كثير من العروض المميزة في هذا اليوم، فسنرفق لكم أخر العروض وقوائم تخفيض اليوم الوطني 1442 بالمملكة العربية السعودية للعديد من المنافذ.

تخفيضات اليوم الوطني السعودي 1442

قامت كثيراً من المطاعم بالإعلان عن عروض العيد الوطني 90 بالمملكة، وذلك احتفالاً بهذا اليوم الكبير وتلك المطاعم هي:-

مطعم مندي الرياض.

مطعم عمو حمزة .

مطعم ديرتي.

مطعم بيت الشواية.

مطعم دندرة للأكلات الشعبية.

أرفقنا إليكم بعض التخفيضات المقررة بهذا اليوم في الفاربي، والمقرات والفروع مرفقة إليكم بداية من الرياض وحتي الجوف.

عروض الفنادق للعيد الوطني 2020

تقدم فنادق الشرقية عدد مميز من العروض لليوم الوطني بالمملكة العربية السعودية، ونتعرف معكم عليها من خلال القائمة التالية:-

كما تقدم مختبرات البرج عددا من العروض.

أرفقنا إليكم تخفيضات الصفوة باليوم الوطني.

عروض بالعيد الوطني من الشركات

قدمت بعض الشركات المختلفة العديد من التخفيضات الكبيرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2020، ومن هذه الشركات نرفقها لكم كالآتي:-

شركة روومز للأثاث: وصلت تخفيضات شركة روومز للأثاث إلى 40% على جميع المنتجات المعروضة في الشركة من أثاث وغرف نوم وغرف سفرة وغيرها من المعروضات.

معهد جسارة للتدريب: يمنح المعهد عدد 9 دورات تدريبية لعدد 99 متدرب بسعر 99 ريال فقط، أي سعر الدورة الواحدة 11 ريال سعودي.

شركة مفروشات العمر للأثاث: أعلنت الشركة عن تخفيضات خاصة باليوم الوطني السعودي تصل إلى 50% على المفروشات المعروضة.

شركة بودي ماسترز: وصلت تخفيضات شركة بودي ماسترز لألعاب القوى إلى 60% في حالة الاشتراك لمدة سنة في صالة الجيم.

تخفيضات العيد الوطني بندة

قدم هايبر بندة عدد من التخفيضات المميزة، والتي نرفقها لكم الآن.

تعرفنا معكم علي أكبر عدد من عروض العيد الوطني 90 بالمملكة العربية السعودية، ونتابع معكم أخر التخفيضات والعروض علي مدار الساعة.

ما زالت عروض اليوم السعودي 2020 قائمة حتي نهاية الفترة المحددة، والإقبال كبير من الجمهور علي العروض والتخفيضات التي في كافة الفروع والأماكن التي تقدم كافة العروض كمختلف الشركات، والجمهور ما زال منبهر بما يتم تقديمه، ويستمر حتي نهاية أجازة العيد الوطني 90 التي تنتهي يوم 27 من سبتمبر الشهر الجاري والتي ستكون من أكبر الاحتفالات هذا العام.

عروض اليوم الوطني 90

يأتي هذا اليوم في 23 من الشهر الجاري، وهو الأربعاء الموافق 23 سبتمبر 2020 لهذا العام، وسيكون هذا العام مختلف عن كل عام في ظل احتفالات ولي العهد محمد بن سلمان مع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسيكون استمرار التخفيضات المعروضة قائماً علي حسب استهلاك الجمهور واستمرار وقت الإجازة والمناسبة داخل المملكة العربية السعودية.