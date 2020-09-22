نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة سلفة شروط وخطوات التسجيل للحصول على تمويل فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة ، تساعد منصة سلفة الإلكترونية وتمكن المواطنين من الحصول على تمويلات مالية وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بإجراءات بسيطة وسريعة حيث أنه بمجرد الموافقة على طلبك يمكنك الحصول على التمويل في دقائق معدودة ولذلك يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن خطوات التسجيل في المنصة وما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل من المنصة ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على جميع الخطوات والشروط بشئ من التفاصيل والدقة في جميع المعلومات.

شروط الحصول على تمويل منصة سلفة

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على التمويل ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل يحمل الجنسية السعودية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم بطلب للحصول على التمويل متواجداً في عمله منذ مدة لا تقل عن ستة أشهر وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

لا يقل عمر المتقدم عند طلب الحصول على التمويل عن ثمانية عشر عاماً.

لا يقل الحد الأدنى للراتب الذي يحصل عليه المتقدم عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يجب أن لا يكون للمتقدم قضايا مالية مسجلة بالشركة السعودية سمة.

ما هي مميزات تمويلات منصة سلفة

التمويل يتوافق ويتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على التمويل بإجراءات بسيطة وميسرة.

فترات سداد سهلة ومجدولة.

بمجرد قبول طلب الحصول على التمويل يتم الإيداع الفوري في حساب المتقدم.

الحصول على التمويل دون أية ضمانات أو تحويل للراتب.

الحصول على تمويل بهامش ربح تنافسي.

يحق للعميل استخدام التمويل كما يشاء في أي شئ يخصه دون تدخل من المنصة.

التقديم للحصول على التمويل

أولاً يتوجب عليك الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة.

كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.

تحديد مبلغ التمويل المراد.

تحديد مدة وطريقة سداد أقساط التمويل.

كتابة البيانات البنكية الخاصة بالمتقدم.

إرفاق صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

رفع المستندات الوظيفة المطلوبة.

بمجرد قبول الطلب يتم تحويل قيمة مبلغ التمويل إلى الحساب البنكي الخاص بالمتقدم.

كيف يتم احتساب هامش الربح للتمويل

يتم احتساب هامش الربح على أساس مجموعة من العوامل ألا وهي:

تاريخ تقديم الطلب.

مبلغ التمويل المطلوب.

السجل الائتماني للمتقدم.

درجة الأمان الوظيفي للمتقدم.

ويتم سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ثابتة يتم تحويلها إلى الحساب الخاص بالمنصة كما تقوم المنصة بتنبيه وإشعار العميل عند اقتراب موعد سداد الأقساط وذلك عن طريق إرسال رسالة عبر رقم جوالك أو بريدك الإلكتروني.