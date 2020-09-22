نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بنك للقروض في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل بنك للقروض في السيعودية||فضل بنوك بالسعودية للقروض، تعد المملكة العربية السعودية من الدول الكبيرة التي تمثل محورا اقتصاديا ضخم، وذلك بعدد البنوك التي توجد بالسعودية هناك 24 بنك مرخصا، تتكون من 12 مصرف محلي و12 فرع مصرف اجنبي، يقدمون كافه الخدمات البنكية لعملائها أو المقيمين بالسعودية، ومن اهم البنوك المعروفة بنك الرياض، بنك الراجحي، بنك الجزيرة، البنك العربي الوطني، ومجموعه ساميا، وغيرها من البنوك تتيح البنوك لعملائها افضل الخدمات بصورها المختلفة من تمويل عقاري وتمويل شخصي واليوم سوف نوضح لكم افضل بنوك للقروض بالمملكة العربية السعودية واهم ما تقدمه لعملائها تابعوا معنا.

أفضل بنك للقروض بالمملكة العربية السعودية

1-بنك ساب

من أفضل البنوك المتواجدة بالسعودية فهو يقدم عروض رائعه ومميزة لعملائه لتنفيذ مشاريعهم اذا كان زواج أو مشروع أو حسب ما يريدون، ويقدم قروض بقيمة كبير قد يصل ألي 1500000 ريال سعودي، في حال استيفاء كل الشروط اللازمة وتكون فترة السداد قد تصل الي حوالى 60 شهر، وان يكون المتقدم للقرض راتبه لا يقل عن 3000 ريال سعودي وعمره لا يقل عن 21 عام ولا يتجاوز 58 عام، ويوجد نسبة ثابته علي القروض والتي تبلغ 3.12% والنسبة المتناقصة قد تبلغ 5.62%.

2-بنك الأول

يقدم البنك الأول افضل القروض للعملاء وتمتد فترة السداد إلى خمس سنوات، ويوجد سماح بتأجيل سداد الأقساط بالنسبة لأول سته اشهر، ولديهم ميزة رائعه لعملائهم وهي من الممكن الحصول علي تمويل أضافي بعد سداد 20% من القرض الأول، ولكن يشترط علي المتقدم للقرض أن لا يقل راتبة عن 3000 ريال سعودي.

3-بنك الرياض

يقدم بنك الرياض مزايا جديده وحصرية من القروض لعملائها، علي سبيل المثال فهو يقدم قرض للمتقاعدين والذين بلغت أعمارهم الي 70 عام وليس 60 عام مثل باقي البنوك ، وتقديم كافه البرامج الخاصة التي تناسب الجميع بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضا، ويقدم قروض للمقيمين بالسعودية أيضا، ولا يشترط تحويل الراتب الخاص بالعميل الي البنك، مثل باقي البنوك الأخري، وقد بلغت نسبة القروض بالبنك الي 1.32% والنسبة المتناقصة 2.58% ويعتبر من افضل البنوك التي قدمت مزايا رائعه لعملائها غير متواجدة بالبنوك الأخري.