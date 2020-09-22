نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالخطوات والشروط والضوابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في الإسكان التنموي ، أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، موقعها الإلكتروني الرسمي منذ وقت ليس ببعيد، بهدف التيسير على المواطنين من أبناء المملكة، من السادة مستفيدي الضمان الاجتماعي، بهدف سهولة التسجيل في الإسكان التنموي، وتحقيق أقصى استفادة لهم من الدعم الحكومي، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة من جانبها.

التسجيل في الإسكان التنموي

من خلال الموقع الرسمي الذي أطلقته وزارة الإسكان، يمكن للمستفيدين زيارته والتسجيل فيه كأعضاء ومستفيدين جدد، حيث يستهدف برنامج الإسكان التنموي، تقديم خدماته لفئة المستفيدين هؤلاء من محدودي الدخل، وتعمل المملكة بكافة وأقصى جهودها، على توفير أفضل فرص الإسكان لمواطنيها ممن يحتاجون إليها بشدة، وذلك بتكلفة منخفضة السعر، وجودة آدمية وراقية، طبقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، المتبع داخل حدود المملكة العربية السعودية.

برنامج الإسكان التنموي

يقدم برنامج الإسكان التنموي للمست فيدين منه، عددًا من الوحدات السكنية زهيدة السعر وذات قيمة مرتفعة، تمكّن المستفيد منها، من دفع مبلغ إيجاري للدولة لعدد من السنوات، يدخل في خزانة وزارة الإسكان، حيث يقدم البرنامج أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، لكافة مستف يدي الضمان الاجتماعي، كما يمكن للمستحقين أيضًا، أن يستفيدوا بالحصول على قرض الضمان الاجتماعي كذلك، في حالة انطباق شروط قرض الضمان الاجتماعي عليهم.

شروط وضوابط التقدم لوحدات الإسكان

تمنح وزارة الإسكان وحدات الإسكان التنموي، والتي توفرها للسادة محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية، ولكن عقب مراجعة الشروط والضوابط التي أعلنتها الوزارة، حيث يجب أن تنطبق تلك الشروط على المستفيدين من البرنامج، وهي كالتالي:

يتم منح وحدة سكنية واحدة فقط للمستفيد، والذي تم تسجيل بياناته على موقع الوزارة، بأنه ليس لديه أي مصادر للرزق، سوى من خلال الدعم المقدم من الضمان الاجتماعي، في مقابل إيجار شهري يتم سداده بحدود 200 ريال سعودي. إذا كان المواطن المستفيد من الضمان الاجتماعي، لديه مصدرًا للرزق وإن كان محدودًا، سوف يتم مراجعة بياناته المسجلة لدى الوزارة، ويتم منحه الوحدة السكنية، في مقابل مبلغ إيجاري يقدر ب800 ريال سعودي للمستفيد.

طريقة التسجيل في بوابة إسكان الإلكترونية

إذا أردت الاستفادة من وحدات الإسكان التنموي، التابعة للضمان الاجتماعي، يجب عليك أن تتبع خطوات التسجيل في بوابة الإسكان الإلكترونية، وذلك كما يلي: