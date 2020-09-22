أخبار عاجلة
ضابطة تمارس الرذيلة مع مجرم شديد الخطورة مكلفة بمراقبته -
بيان هام من حزب الله وحركة أمل عن مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل -
إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة -
كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي -
هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي -
ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو -
نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي -
دبلوماسى أرمنى: 4 آلاف جهادى موال لتركيا من سوريا وليبيا يقاتلون فى قره باخ -
حالات كورونا فى البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة وتقترب من 160 ألف وفاة -
السعودية تستضيف محادثات لمجموعة العشرين حول التعافي الاقتصادي -

حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

أخبار السعودية تبليغ
حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 90 للمملكة
حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 90 للمملكة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 90 للمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

بالإضافة إلى ذلك، كان قد أرسل حاكم الشارقة برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعث الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 90 للمملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

 