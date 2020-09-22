نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاكم الشارقة يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني الـ 90 للمملكة في المقال التالي
بالإضافة إلى ذلك، كان قد أرسل حاكم الشارقة برقية تهنئة مماثلة إلى الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وبعث الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان آل سعود بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.
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