نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة: الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات ثقافية متينة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية أن الإمارات والمملكة العربية السعودية ترتبطان بعلاقات ثقافية متينة على المستويين الرسمي والشعبي ساهم في نموها وتطورها الروابط المشتركة والعادات والتقاليد والصلات الأخوية التي تجمع الشعبين واكتسبت المزيد من الزخم وصولا إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الاستثنائية والتنسيق المشترك للمواقف في جميع القضايا التي تهم الجانبين.

وقالت الكعبي في تصريحات لوكالة انباء الإمارات " وام " إن اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية يشكل نقطة مضيئة ومحطة خالدة في منطقة الشرق الأوسط نظرا لمكانتها الرفيعة دينيا وسياسيا واقتصاديا وقيمها الحضارية الراسخة والقائمة على الخير والعطاء ووقوفها إلى جانب شعوب العالم فقد رسخت المملكة حضورها كقوة عالمية مؤثرة وصمام أمان للمنطقة بأسرها في إطار سعيها الدائم لتعزيز قيم التسامح والأمن والسلام والاستقرار.

وأضافت نورة الكعبي:"استطاعت استراتيجية العزم ومجلس التنسيق السعودي الإماراتي أن يرتقيا بعلاقات التعاون والتكامل بين البلدين إلى آفـاق واعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية مؤذنة بمرحلة واعدة من استغلال الفرص المتاحة في البلدين عبر توظيف مواردهما الاقتصادية وإمكانتهما التنموية".

وتابعت: "يجمعنا بالمملكة العربية السعودية على الصعيد الثقافي إيمان راسخ بقـدرات إنسان البلدين، ورهان واعـد على الاستثمار في المواهب المبدعة، وعزمنا على تأسيس واحتضان جيل من رواد الإبـداع يكون عنوانـا رئيسا لثقافتنا الوطنية مستقبلا".

وفي الختام، قالت وزيرة الثقافة الإماراتية:"لقد تعززت حيوية التأثير والامتداد الثقافي للبلدين بفضلٍ من تكامل الجهود، والرؤى المتطابقة، واصلنا تنسيقنا المشترك في منظمة اليونسكو وتقدمنا بملفات مشتركة لإدراجها على قائمة التراث غير المادي وأسسنا معًا لأجندة مشتركة من الأنشطة الثقافية المتبادلة نشاهد انعكاسها على كل هذا الزخم من المشاركات الفنية والثقافية بين مبدعينا في المعارض والفعاليات المقامة في كلا البلدين، هذا الحضور الثقافي الحيوي المتجدد وبروحه العصرية ما هو إلا دلالة لطموحنا المشترك في التواجد على المنصات والمحافل الدولية، حاملين معنا منظومة قيّمنا المتجذرة والنابعة من أصالة موروثنا الوطني والإنساني".