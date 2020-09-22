نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الراجحي مباشر للأفراد | خدمات متميزة بوسائل عصرية وآمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمثل مصرف الراجحي، أحد أعرق المصارف العربية والخليجية، والتي حققت نجاحًا ورواجًا منقطع النظير، في السنوات الـ60 الأخيرة، فالبنك السعودي المتميزة يستحوذ على شريحة ضخمة من العملاء مع الجهات المصرفية داخل المملكة العربية السعودية، وعليه يحرص البنك دومًا على تقديم أفضل الخدمات وأسرعها للعملاء وأيسرها للاستخدام، وأكثرها آمنًا، ومن بين تلك الخدمات “خدمة الراجحي مباشر للأفراد”، وهي تمثل نقلة نوعية، وطفرة في مجال المعاملات المالية الإلكترونية، التي وفرت على المتعاملين الاصطفاف في قوائم الانتظار لإنجاز المعاملات النقدية داخل البنوك.

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قبل الخوض في تفاصيل خدمة الراجحي مباشر للأفراد، نعرف أولًا في سطور قليلة نشير فيها إلى مصرف الراجحي الرائد في مجال المعاملات البنكية، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، والذي أسس بغرض تنفيذ معاملات مالية موافقة للشريعة الإسلامية السمحة، سواءً على مستوى التعاملات المصرفية أو عبر قنوات الاستثمار المختلفة، وحتى على مستوى التعامل المباشر مع عملاء المصرف، يرجع تأسيس مصرف الراجحي إلى عام 1957، وذلك بتنفيذ مباشر من الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي.

الراجحي مباشر للافراد

وخلال سنوات قليلة، أصبح للمصرف السعودي فروع عدة تنتشر حول العالم، منها في المحيط العربي بين دولتي الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى دولة ماليزيا في القارة الآسيوية، وقد تم افتتح أول فرع لمصرف الراجحي، لتعاملات الرجال، وذلك في حي الديرة بالعاصمة السعودية الرياض عام 1957م، تلتها بنحو 22 عامًا افتتاح أول فرع للمعاملات النسائية التابعة لمصرف الراجحي وذلك في حي الشميسي عام 1979م، وفي عام 1978م أُدمجت كافة المؤسسات الحاملة لأسم الراجحي تحت مظلة واحدة.

الراجحي مباشر للأفراد

هي “شركة الراجحي المصرفية للتجارة”، أعقبها بـ10 سنوات تحويل مصرف الراجحي إلى شركة مساهمة سعودية عامة، أي في عام 1988م، مع تطور التقني الهائل، الذي يشهده العالم مؤخرًا، كان لابد لمصرف الراجحي الذي بلغت سمعته العالمية في السنوات القليلة الماضية، من مواكبتها، وعليه أدرج البنك السعودي العريق، خدمة الراجحي مباشر للأفراد، وذلك بغرض توفير خدمة إلكترونية فريدة ومتميزة، يسيرة الاستخدام وآمنة في ذات الوقت.

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المباشر للأفراد

وحول الخدمة المتميزة، وبحسب الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي، فإن الخدمة الإلكترونية “الراجحي مباشر للأفراد”، توفر إمكانيات رائعة للقيام بالعمليات المصرفية عبر الشبكة العنكبوتية، بكل سهولة وأمان، وأيًا كان العميل، وعلى مدار 24 ساعة، وقد أتاح موقع الراجحي إمكانية الاستفادة من خدمة “الراجحي مباشر للأفراد”، من خلال الدخول إلى الموقع التالي:

الدخول علي موقع الراجحي مباشر الرسمي.

يجب التحقق أيضًا من ظهور علامة القفل في المتصفح.

كذلك إدخال بيانات التسجيل في حساب الراجحي مباشر للأفراد، وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

وإذا كان العميل غير مسجل في الخدمة، فيمكن التسجيل في الخدمة عبر الضغط على عبارة “التسجيل في الخدمات الإلكترونية”.

في حالة نسيان كلمة السر، يمكن الضغط على عبارة “نسيت كلمة السر” الموجودة على يسار كلمة “الدخول”.

وعند البند السابق، يقوم العميل بإدخال كلمة السر المؤقتة التي إرسالها إلى الهاتف الجوال الخاص بالمستخدم، ثم متابعة عملية تغييرها بعد ذلك، حماية وضمانًا لاستمرار الخدمة بشكلٍ آمن.

يحرص مصرف الراجحي، كمزيد من إجراءات الأمان الاحتياطية، على ضرورة بقاء رقم الهاتف الجوال الذي تم إدخاله والتعامل من خلاله في خدمة الصراف الآلي في حوزة صاحبه.