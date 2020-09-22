وادي الفرع……… الأصالة والتاريخ

دوت الخليج / سلوى البلادي

تعتبر محافظة وادي الفرع إحدى محافظات المملكة العربية السعوديّة، وتقع في الجهة الجنوبيّة من المدينة المنورة، وتبعد عنها ما يقارب 110 كم²، وتبلغ مساحتها حوالي 2164,8 كم²، وعدد سكانها ما يقارب 30 ألف نسمة.

تعتبر منطقة وادي الفرع منطقة زراعية وسياحية وأثرية و تشتهر بعيونها الكثيرة وقراها الجميلة وجبالها الشاهقة وعمقها التاريخي والإسلامي.

يقال أن قرية وادي الفرع أول قرية جلب سكانها التمر إلى مكة المكرمة منذ إستقرار إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر فيها، وبعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة لعب وادي الفرع دورًا هامًا، حيث وقعت في أرضها غزوة تسمى غزوة بحران.

كما وقعت بجواره غزوتان، غزوة ودان، وغزوة المريسيع، وهكذا أصبح وادي الفرع من المواقع التي لها علاقة بالسيرة المكانية للرسول صلى الله عليه وسلم.

يعتبر وادي الفرع من أشرف ولايات المدينة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان صاحبه يجبى إليه 12 منبرا وهي منبر الفُرُع والمضيق والسوارقية ورهاط وعمق الزرع والجحفة والعرج والسقيا والأبواء وقديد وعسفان وستارة.

ويعد مسجد “البرود” ضمن ثلاثة مساجد صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم في محافظة وادي الفرع و التي نزلها مراراً ، ويُعتبر من أبرز المعالم التاريخية في المحافظة حيث كان هو المسجد الوحيد في المضيق الذي يقيم فيه الأهالي صلاة الأعياد و قد أطلقت عليه العامة إسم “البُريد” تصغير البرود ولا يزالون يطلقون على هذا المسجد “مسجد النبي”.

كما أنه يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لوادي الفرع بالبركة.

لمحافظة وادي الفرع العديد من الآثار التاريخية منها بيوت الطين التي شيدت بالماضي، وأصبحت من أهم المواقع الأثرية في الحاضر، فضلاً عن أبرز العيون التي تسقي مئات النخيل منذ العصور القديمة وما زالت جارية إلى هذا اليوم، حيث يمتد تاريخها إلى عصر الصحابة، وسوق أم البرك قديماً الذي يقع على الطريق السلطاني للقوافل القديمة بين ‫المدينة المنورة و ‫مكة المكرمة. ‬‬‬‬‬‬‬‬

وكان في وادي الفرع أكثر من خمسين عين جارية تسقي عشرات الألوف من النخيل في مختلف قرى وجنبات هذا الوادي، سكانه من بني عمرو من حرب يشتهر باسم وادي بني عمرو ويسمى أيضا وادي النخيل .

اشتهر أهلها بالطّيبة والكرم وحسن الاستقبال ولا يستغرب ذلك منهم فهم أهل طيب وحسن استقبال وكرم ضيافة ونسمع هذا كثيرًا من زوّار هذه المنطقة.

ومن عيونها المشهورة عين “المضيق، والفقير، واليسيرة، وأم العيال، وأبو ضباع” كما تتميز المحافظة بكثرة الشلالات وقت الأمطار والتي تستمر لعدة أشهر وهي من عوامل الجذب لزوار المحافظة، الذين يتوافدون عليها من كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية ودوّل الخليج في موسم الربيع.

يشتهر وادي الفرع بزراعة جميع أنواع النخيل والليمون والبرتقال والعنب والخضروات.

تتميز وادي الفرع بالمنتزهات البريّة الخلّابة والجبال والكهوف والحدائق الخضراء الجميلة والأودية ذات المياه العذبة والغابات كثيفة الأشجار والنّباتات وغيرها هذا التّنوع في التّضاريس بين جبال شاهقة وأودية وشلّالات ومياه جارية وعيون ونخيل وخضرة نضرة وقرى تاريخيّة ورياض وفياض خضراء قد أكسب هذه المحافظة ميزة سياحيّة تؤهّله للتّميّز والتّفوّق و تسعى حكومة المملكة العربية السعودية مشكورة لتطوير هذه المنطقة و جعلها معلما سياحيا مهما في منطقة المدينة المنورة وتحقيق رؤية 2030.