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غداً.. إذاعة لقاء أرشيفي مع الملك سلمان على قناة “ذكريات”

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غداً.. إذاعة لقاء أرشيفي مع الملك سلمان على قناة “ذكريات”
غداً.. إذاعة لقاء أرشيفي مع الملك سلمان على قناة “ذكريات”

بلادي – الرياض :تعرض هيئة الإذاعة والتلفزيون، غدًا الأربعاء على قناة “ذكريات”، لقاء أرشيفيا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حين كان أميراً لمنطقة الرياض، وذلك في تمام الثامنة مساءً.

وأجرى اللقاء الإعلامي الراحل ماجد الشبل، والذي يُعد أحد رواد الإعلام المرئي والمسموع في ، خاصة أنه كان أحد الذين شاركوا في بداية بث التلفزيون عام 1964، واستمر في عمله الإعلامي حتى 2001.

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