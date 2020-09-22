صورة للمرسوم الملكي التاريخي بتوقيع الملك فيصل لاعتبار 23 سبتمبر يوماً وطنياً للمملكة

بلادي – الرياض :نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات المرسوم الملكي التاريخي للملك فيصل، والذي يقضي باعتبار 23 سبتمبر يومًا وطنيًا. ويعود تاريخ المرسوم الموقع من قِبل الملك فيصل إلى عام 1385هـ، ليصبح منذ ذلك الوقت 23 سبتمبر يومًا وطنيًا للمملكة.

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