نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن قرض أهل و مميزاته وطريقة الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن قرض أهل يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض أهل وهو أحد القروض المقدمة للأسر السعودية وهذا القرض مقدم لمساعدة ودعم المواطنين السعودين في تلبيه احتياجاتهم الضرورية،و أيضا لمواجهة الظروف و التطورات التي تمر بيها البلاد في ظل الفترة الحالية بسبب جائحة كورونا، ويعد تمويل أهل من أوائل الأهداف الاستراتيجية لبنك التنمية الاجتماعية، ويعتبر تمويل أهل خبر سار لكل مواطنين السعودين لأنه يساهم في تخفيف أعبائهم واحتياجاتهم المادية، ويقدم قرض أهل فتره مريحة في سداد القرض علي مدة تصل إلي خمس سنوات، كما انه لا يكلف المتقدم أي مصاريف إدارية للحصول علي القرض ولا يفرض علية فوائد، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي منتج أهل وطريقة التسجل .

شروط الحصول علي قرض أهل من بنك التنمية

وضع بنك التنمية الاجتماعية عدة شروط يجب توافرها للحصول علي قرض أهل وهي كالاتي :

يتوجب علي المتقدم أن يكون سعودي الجنسية . يجب أن يكون المستفيد بالقرض مسجل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . أن يكون المتقدم غير مدين للبنك أو لأي بنك أخر . لا يستطيع المتقدم الحصول علي القرض في حالة عدم مرور عامين علي تسجيله في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . يجب علي المتقدم للحصول علي القرض تقديم الضمانات الأزمة التي قام البنك بطلبها بشكل محدد . أن يكون المتقدم شخص مسؤول ومنتظم في دفع مبلغ القرض . يجب علي المستفيد بالقرض تقديم كافة الأوراق المطلوبة .

خطوات الحصول علي قرض أهل

هناك عدة خطوات قد تم وضعها من قبل بنك التنمية الاجتماعية إلكترونيا لكل من يرغب فى الحصول علي قرض أهل بطريقة سهلة وميسرة وهي كالخطوات التالية :

يجب أولا الدخول إلى موقع بنك أهل . أن يقوم المتقدم بالنقر علي أيقونة التقديم الإلكتروني . قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح علي الصفحة الرسمية . يجب علي المتقدم رفع جميع الوثائق التي تثبت ما قام بإدخاله من بيانات . أضغط علي زر تسجيل الطلب . سوف تصل إلى المتقدم من بنك التنمية الاجتماعية رسالة سواء بقبول الطلب أو رفضة .

والجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية يوفر قرض أهل بعدة مميزات من أهمها، انه يمكن أن يصل مبلغ 60 ألف ريال سعودي دون فوائد أو رسوم إدارية، ويتم تسديد القرض علي هيئة أقساط لمدة خمس سنوات، وهنا نكون قد أوضحنا مميزات قرض أهل وكيفية الحصول عليه .