نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل كنف: تمويل يصل إلي 30 ألف ريال بدون فوائد للمطلقات والأرامل في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف من البنوك الحكومية داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم الكثير من الخدمات المصرفية التقليدية والمميزة, حيث أنه يقوم بمنح الكثير من التمويلات المميزة للمواطنين السعوديين التي يمكن أن تصل إلى 60 ألف ريال سعودي وتصل مدة السداد إلي 60 شهراً, حيث من ضمن هذه التمويلات المميزة تمويل كنف للمطلقات والأرامل, حيث يستهدف هذا التمويل فئة الأرامل والمطلقات الذين يعانون من الفقر ويكونون أصحاب دخل قليل لا يتناسب مع احتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب, حيث يتميز هذا التمويل بأنه تمويل بدون فوائد ويصل إلي 30الف ريال سعودي, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المتقدمة لمي تستطيع الحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف, تابعونا.
شروط ومتطلبات تمويل كنف للمطلقات والأرامل من خلال بنك التنمية الاجتماعية
هناك بعض الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في المتقدمة للحصول على تمويل كنف للمطلقات والأرامل من بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف, لذا إليكم الشروط بالنسبة للمرأة الحكومية.
- يجب أن يتم إحضار صورة الهوية الشخصية.
- يجب إحضار نموذج تسليم البريد, حيث يجب أن يكون علي النموذج اسم وتوقيع المتقدمة للحصول على التمويل واسم وتوقيع نموذج موظف البريد.
- إحضار اصل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً من حساب المرأة, كما يجب أن يكون مستوفي جميع التوقيعات اللازمة عليه, كما يجب أن يكون معتمد ومختوم من جهة العمل بحيث لا يتعدى هذا الاعتماد 60 يوم.
- اصل رقم الآيبان, حيث يجب أن يكون معتمد ومختوم من البنك.
- الإتيان بآخر ثلاث رواتب للموظفة المتقدمة وذلك قبل نموذج 104 المعبأ إلكترونياً.
- أصل بيانات الشخص المتقدم من وزارة الداخلية.
- أصل بيانات الأبناء الذكور من وزارة الداخلية والذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما إلي 24 عاماً, واصل بيانات الأبناء الإناث والتي تتراوح أعمارهن ما 18 فما فوق.
- اصل صك الإعالة بحيث يكون موجه إلي البنك.
- صورة شهادات الميلاد الأبناء المعالين.
- يجب أن تكون المتقدمة يتراوح عمرها ما بين 25 عاما إلي 55 عاما.
- اصل نموذج إقرار ذوي العصبة, ويجب أن يكون مطبوع من البنك, وذلك بالنسبة للمرأة المهجورة.
- اصل نموذج مطابقة الهوية الشخصية للشهود علي إقرار ذوي العصبة بالنسبة للمرأة المهجورة.
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