دوت الخليج _ جواهر محمد
ويستمر المعرض السعودي الدولي للإتصالات وتكنولوجيا الجوالات في تقديم كل ماهو متفرد بالابداع والتميز في نسخته الافتراضية (سعودي موبايل شو 2020).
حيثُ تم اليوم توقيع إتفاقية شراكة بين مجموعة داسكو السعودية و الشركة الإيطالية T.Lab في مجال البلوك شين.
وبالجانب الاخر وعلى هامش الإتفاقية أُقيمت ورشة عمل بعنوان
Block chain مع المهندس سعد بن علي الغرابي ومجموعة من المتحدثيين الإيطالين.
ومستمر معرض (سعودي موبايل شو 2020 ) بتقديم المزيد من تجارب متعه التكنولوجيا الحديثه.
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