إطلاق “مبادرة الرياض” لتطوير التجارة العالمية وتجاوز العوائق الناتجة عن جائحة “كورونا”

بلادي – الرياض :أعلن وزير التجارة ماجد القصبي، اليوم (الثلاثاء)، عن إطلاق “مبادرة الرياض” لتطوير مستقبل منظمة التجارة العالمية.
وأوضح القصبي، في المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع وزراء الاستثمار والتجارة بمجموعة العشرين، أن الوزارة ركزت على ضمان تجاوز العوائق الناتجة عن جائحة “كورونا” لعودة الانتعاش الاقتصادي.
وأكد أن المملكة قادت العديد من المبادرات للتغلب على أضرار الجائحة التي واجهت المستثمرين والتجار، ولسرعة تعافي النشاط الاقتصادي المحلي.
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