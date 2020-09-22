نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تداول النفط في المملكة العربية السعودية كيفية تداوله وأفضل الطرق لتداوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة تداول النفط يعد من أشهر الاستثمارات في المملكة العربية السعودية تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر شركات النفط كما تمتلك أكبر احتياطي للنفط في العالم لذلك يهتم المستثمرين بالنفط وتداول النفط حيث تمتلك السعودية أكثر من 250 مليار برميل نفط أحتياطي

كيفية تداوله

أكثر السلع يمكن تداولها بشكل مادي عن طريق تخزينها وانتظار أرتفاع سعرها ثم يقوموا ببيعها مثل تداول الذهب والفضة ولكن النفط لا يمكن أن يعامل مثل تلك السلع لذلك يم تداوله إلكترونيا

التداول الإلكتروني

يمكن التداول إلكترونيا خلال العقود مقابل الفروقات

أو تداول أسهم شركات

يمكن أستخدام العقود الآجلة أو عقود الخيارات

أستخدام صناديق الاستثمار

1-تداول أسهم شركات النفط

يتم شراء أسهم النفط في الشركات المختلفة عندما يكون السعر قليل ثم تنتظر حتي يرتفع سعره ثم يتم بيع الأسهم ويتم الربح خلال الحصول علي فرق الأسعار

عيوب هذه الطريقة

في هذه الطريقة يتم التداول في أسهم الشركات . لذلك فأن شراء الأسهم يعبر عن حال الشركة وليس حال النفط

2-تداول العقود الآجلة

تعتبر هذه العقود هي عقود يتم الاتفاق عليها ليتم تداولها وشرائها بكميات معينة وفي موعد محدد مستقبليا . يتم ذلك الاستثمار في البورصة وهي أكثر الطرق شهرة لتداوله

خصائص طريقة التداول عن طريق تداول العقود

تلك الطريقة تجعل المستثمرين يتداولوا النفط دون امتلاكه فعليا فالتداول يتم إلكترونيا

كيف يتم التداول

يتم شراء العقود الآجلة ثم يتم بيعها قبل موعد التسليم وهكذا يستفيد المتداول من فرق الأسعار بدون بذل أي جهد

3-تداول علي حسب الأسعار الفورية للنفط

في هذه الطريقة يتم التداول فوريا دون الحاجة إلي تحديد موعد للتسليم مستقبليا

كيف يتم التداول إلكترونيا

يمكن للمتداول أن يتداول النفط من منزله دون الحاجة إلي وسيط وخطوات التداول الإلكتروني هي :