نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني ال90 واحتفالات المملكة العربية السعودية بهذا اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحتفل المملكة العربية السعودية في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر 2020 بعيدها الوطني ال90 تحت شعار همة حتى القمة ويتم تقديم عروض وتخفيضات ضخمة وكبيرة على جميع المنتجات لتلك المناسبة الغالية على قلوب السعوديين وذلك بالإضافة إلى العروض والحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه لهذه المناسبة وقد أعلنت وزارة الموارد والتنمية البشرية عن موعد إجازة اليوم الوطني ال90 حيث القطاع العام إجازة يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري أما بالنسبة للقطاع الخاص تكون الإجازة يوم الثالث والعشرين فقط من نفس الشهر.
عروض وتخفيضات اليوم الوطني ال90
- قدم منتجع شاطئ الدولفين تخفيضات تصل إلى خمسون بالمائة.
- تقديم المختبرات والمعامل الطبية تخفيضات وخصومات كبيرة.
- قدمت شركة الطيران المدني السعودي بطرح تذاكر بأسعار مخفضة بالإضافة إلى خصومات تصل إلى عشرون بالمائة.
- قدمت العديد من معارض السيارات تخفيضات وخصومات كبيرة ومنها تأجيل قيمة سداد أول قسط لمدة تسعون يوماً رسوم إدارية 0% أقساط شهرية تنافسية ونسبة مرابحة وصلت إلى 0%.
- قدمت شركة آي هوم للمفروشات تخفيضات وخصومات وصلت إلى خمسون بالمائة.
- قدمت مراكز التجميل وعيادات الأسنان وبعض مستشفيات المملكة تخفيضات وخصومات كبيرة.
حفلات اليوم الوطني ال90 للمملكة
تقام العديد من الحفلات الموسيقية والغنائية الرائعة لعدد من نجوم الغناء في الوطن العربي ابتداءً من يوم الثاني والعشرين من سبتمبر حتى السادس والعشرين من نفس الشهر ومن هذه الحفلات التالي:
- حفلة للفنانة أحلام يوم الثاني والعشرين في جدة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بالجوهرة.
- حفلة للفنان راشد الماجد وأصيل أبو بكر بالصالة المغطاة بالدمام يوم الثالث والعشرين.
- يوم الخامس والعشرين حفلة الفنان رابح صقر بمركز الملك فهد الدولي.
- ويختتم الفنان عمرو دياب الحفلات يوم السادس والعشرين.
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