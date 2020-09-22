نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية إلكترونياً وشروط الاعتراض في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية ، تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع منصة أبشر الإلكترونية، والتي تعد أحد أهم المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية والمختصة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين وكذلك المقيمين بالمملكة، حيث يجب علي كافة المواطنين من قائدي المركبات بمختلف أنواعها القيام بالتعرف علي خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية، كما أنه يمكن أيضا لقائدي المركبات القيام بتسجيل الاعتراض علي هذه المخالفات ولكن بعد التعرف علي الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للمرور السعودي، وفي هذا المقال سوف يتم التعرف علي كيفية القيام بالاستعلام عن المخالفات وأيضا شروط الاعتراض عليها عبر منصة أبشر.

خطوات الاستعلام عن المخالفات عبر أبشر وخطوات الاعتراض عليها

يجب أولا القيام بتسجيل الدخول إلي منصة أبشر الإلكترونية.

بعدها الدخول إلي أبشر للأفراد.

يتم الدخول إلي الحقل الخاص بالمرور.

قم بإدخال رقم الهوية، رقم المخالفة وكذلك الرقم المرئي الذي سيظهر أمامك وبعدها الضغط علي تفاصيل المخالفات المرورية كأحد خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية.

بعدها سيظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمركبات التي تمتلكها حيث ستكون متضمنة مكان، تاريخ، قيمة المخالفة المطلوب سدادها.

المطلوب سدادها. في حالة الرغبة في تسجيل الاعتراض علي هذه المخالفات في حالة التأكد من عدم ارتكابها فيمكن الدخول إلي الحقل الخاص بالاعتراض علي المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الإلكترونية وبنفس الخطوات السابقة ولكن يجب التعرف علي الشروط التي وضعتها الإدارة العامة للمرور في بادئ الأمر.

شروط تسجيل الاعتراض علي المخالفات

يجب ألا يكون قد مر علي تسجيل المخالفة لأكثر من 30 يوم.

يمكن الاعتراض علي المخالفة لمرة واحدة فقط..

لمرة واحدة فقط.. يجب وجود حساب في منصة أبشر الإلكترونية.

لا يمكن الاعتراض علي المخالفة في حالة القيام بسدادها.

في حالة طلب الاعتراض بعد السداد فيجب القيام بالتوجه لأحد المقرات الرئيسية للمرور والقيام بتسجيل الاعتراض.

وفي نهاية المقال نكون قد شرحنا تفاصيل الاستعلام عن المخالفات المرورية، وكذلك الاعتراض علي هذه المخالفات وذلك إلكترونياً من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وذلك ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030.