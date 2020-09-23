نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية قد حدد بعض الشروط للحصول على قرض الأسرة وذلك لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تحمل أعباء الحياة وتكاليفها، وذلك تم توضحية عبر موقعة الإلكتروني أنها توجد شروط للحصول على قرض الأسرة التي يجب اتباعها للحصول على القرض، وقد ساعد الموقع ألإلكتروني على توفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المكاتب والتقديم على قرض الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية بما يتناسب مع دخل العائل لأسرة أو راتب المتقدم. شروط الحصول على قرض الأسرة يجب أن يكون عمر المقترض سبعين عاما ولا يتعدى ذلك، والكفيل خمسة وخمسين عاما.

يجب ألا يتعدى نصيب الفرد من دخل الأسرة 2000 ريال سعودي.

يجب إتمام عملية احتساب نصيب الفرد بتقسيم دخل رب الأسرة على عدد أفرادها.

يجب لكى يحتسب الابن من ضمن أفراد الأسرة أن لا يتعدى عمرة 24 عاما مالم يكن متزوجا أو موظفا، والبنت مالم تكن متزوجة أو موظفة.

يجب إذا كان المتقدم على القرض امرأة فتستحق التقدم على القرض الأسري في حالة إذا كانت مطلقة أو أرملة وتعول طفل أو اكثر. شروط حصول موظفي الحكومة على قرض الأسرة يجب أن يقدم نموذج تسليم البريد ويكون علية صورة هوية العميل واسم وتوقيع العميل.

يجب توقيع واسم وختم موظف البريد السعودي وأيضا صورة سجل الأسرة وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن يقدم اصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيا بحيث تكون جميع التوقيعات المطلوبة كاملة ومختومة بالختم الرسمي من جهة عمل المتقدم المعتمدة.

يجب أن يكون مطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية في البنك وذلك شرط ألا يتعدى تاريخ الاعتماد شهرين.

يجب تقديم بيانات للعميل من موقع وزارة الداخلية سارى المفعول وتصريح بيانات للابناء المعالين الذكور من عمر 18الى 24 والإناث من عمر 18 فاكثر سارى المفعول وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

يتم تقديم رقم حساب الايبان للبنك موقع بختم البنك ويتم تقديم كشف حساب اخر 3رواتب ماضية لتاريخ توقيع نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك. شروط الحصول على قرض الأسرة لموظفي القطاع الخاص يجب أن يقدم نموذج تسليم البريد ويكون علية صورة هوية العميل واسم وتوقيع العميل.

يجب توقيع واسم وختم موظف البريد السعودي وصورة هوية الكفيل وأيضا صورة سجل الأسرة وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن يقدم اصل نموذج 105 المعبأ الكتونيا بحيث تكون جميع التوقيعات المطلوبة كاملة ومختومه بالختم الرسمي من جهة عمل المتقدم المعتمدة.

يجب أن يكون مطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية في البنك وذلك شرط ألا يتعدى تاريخ الاعتماد شهرين.

يجب تقديم تصريح بيانات للمتقدم من موقع وزارة الداخلية سارى المفعول وتصريح بيانات للابناء المعالين الذكور من عمر 18 إلى 24 عام والإناث من عمر 18 فاكثر ويكون سارى المفعول وفقا لبنك التنمية الاجتماعية.

يتم تقديم رقم حساب الايبان على الورق الرسمي للبنك و موقع بختم البنك.

تقديم شهادة مده واجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للمتقدم حيث لا يتعدى تاريخ إصدارها شهرين.

يجب أن يقدم اصل بيان مفصل للعميل عن الراتب موقع ومختوم علية من جهة عمل المتقدم، حيث لا يتعدى تاريخ توقعية 60 يوما، وأيضا يكون مصدق من الغرفة التجارية.

تقديم بيان مفصل لراتب الكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل بحيث لا يتعدى تاريخ توقيعه 60 يوما.

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