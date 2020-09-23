نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة شحن زين مسبقة الدفع في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة زين واحدة من أفضل شركات الاتصال في المملكة العربية السعودية وتحتل المركز الثالث كواحدة من أقوى شركات الاتصال في السعودية وهناك الملايين من العملاء الذين يستخدمون شركة زين في الاتصالات الخاصة بهم وذلك لأنها تقدم مجموعة من الخدمات المميزة لجميع عملائها ومن الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء هي خدمة شحن الرصيد ونعرض لكم في هذا الموضوع طريقة شحن زين بيانات وطريقة شحن زين مسبقة الدفع.

طريقة شحن زين مسبقة الدفع

هناك العديد من الطرق البسيطة التي يمكنك اتباعها لكي تستطيع شحن زين مسبقة الدفع وفي الخطوات التالية نقدم لكم أسهل طريقة يمكنك من خلالها شحن زين مسبقة الدفع وهي:

الخطوة الأولى قم بالاتصال من خط زين مسبق الدفع على رقم 1717 وقم باتباع الخطوات المطلوبة منك في المكالمة الصوتية.

الطريقة الثانية وهي من خلال كود *141* وبعد ذلك قم بإدخال رقم بطاقة الشحن ثم اضغط علي #.

يمكنك شحن زين من خلال الموقع الرسمي لشركة زين من خلال الدخول إلى صفحة الشحن وبعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة وأهمها هي رقم الجوال ورقم البطاقة وقيمة الشحن الذي تريده وبعد إدخال جميع البيانات أضغط على التالي وقم بتأكيد الطلب.

طريقة شحن زين عن طريق الراجحي

يمكنك من خلال الراجحي شحن زين يمكنك شحن زين مسبقة الدفع من خلال بنك الراجحي في السعودية وذلك من خلال بطاقة الائتمان أو الفيزا التابعة لبنك الراجحي ويمكنك الشحن من خلال الفيزا وبطاقة الائتمان من خلال تطبيق زين أو الموقع الرسمي الخاص بهم وشحن الرصيد بكل سهولة من خلال أتباع خطوات الدفع بعد تحديد مبلغ الشحن ووضع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.