نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براتب تقاعدي 2000 ريال فقط سامبا يصرف تمويل من 5000 الآف ريال وحتي 500 ألف لجميع المتقاعدين بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للمتقاعدين من بنك سامبا أحد أهم التمويلات التي يتم تقديمها لفئة المتقاعدين وأصحاب المعاشات وللمقبلين علي التقاعد داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بنك سامبا بطرح مبالغ تمويل مخصصة للمتقاعدين فقط، فغالبية بنوك المملكة تهتم بطرح تمويلات شخصية خاصة بالأفراد دون المتقاعدين، ولكن سامبا يوفر ذلك من خلال توفير تمويل شخصي يصل إلى 500 ألف ريال سعودي وبتحويل التمويل خلال وقت قصير.

ويطرح بنك سامبا تمويل المتقاعدين وفق الشريعة الإسلامية لجميع مبالغ التمويل، ويسعى بنك سامبا إلى مساندة جميع المتقاعدين وتوفير كل المزايا الخاصة بصرف التمويل للمتقاعدين خلال هذه المرحلة العمرية لكي يستطيعوا تحقيق ما يتمنوا من أهداف يسعوا لها، وسوف نظهر لجميع المتقاعدين جميع المزايا التي يختص بها سامبا لتمويل المتقاعدين وأهم الشروط الخاصة بتمويل المتقاعدين من سامبا.

شروط موافقة سامبا علي صرف تمويل لجميع الأفراد المتقاعدين بالمملكة

تتميز تمويلات بنك سامبا بأن براتب 2000 ريال فقط هو الحد الأدنى لصرف التمويل من سامبا لجميع المتقاعدين داخل المملكة العربية السعودية، كما يجب أن يكون سن المتقاعد يبدأ من سن 40 عام وما أعلي حتي يتم صرف التمويل من أي فرع من فروع سامبا داخل المملكة العربية السعودية.

وحتي يتم صرف التمويل للمتقاعدين من بنك سامبا يجب أن يكون المتقاعد بالمملكة مشترك بالمؤسسة العامة للتقاعد داخل المملكة، كما يجب تحويل راتب المتقاعد من مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو من المؤسسة العامة للمتقاعدين داخل المملكة، وأن يقوم كل شخص بسداد القيمة المالية للتمويل الذي يحصل عليه في الوقت المحدد دون تأخير وفي المواعيد المحددة للجميع شهرياً.

تفاصيل تمويل المتقاعدين من سامبا ومزاياه

قروض المتقاعدين من بنك ساميا من القروض التي تتميز بتوافر المزايا التي يحرص عليها الكثير من أصحاب المعاشات مثل الراتب أو فترة السداد الخاصة بالقرض، وهو ما يتوافر في قروض المتقاعدين من بنك سامبا كالتالي:

مبلغ تمويل المتقاعدين من سامبا متاح بأي مبلغ وحتي المبلغ الأقصى التالي وهو 500 ألف ريال سعودي فقط.

يتم دفع أقساط تمويل المتقاعدين علي فترة 60 شهر، بالإضافة إلى إمكانية شراء المديونية الخاصة بالقروض التي تم الحصول عليها.

التمويل يتم خلال وقت قصير من تاريخ تقديم طلب التمويل، مع توفير ميزة عدم دفع الأقساط حال التعرض إلى مشاكل إعاقة وغيرها لا قدر الله.

يمكن الاستفادة ويطلب المتقاعد تمويل إضافي مع مراعاة سداد نسبة خاصة وهي 20% من التمويل الأول.

كيفية تقديم طلب تمويل للمتقاعدين من بنك سامبا

أصبح التقديم لتمويل المتقاعدين إلكترونياً ولجميع التمويلات الخاصة بجميع الأفراد أيضاً، ويتم ذلك من خلال تقديم طلب تمويل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني التالي: سامبا.

ومنه يقوم أي متقاعد بطلب التمويل الذي يرغب به، بالمبلغ الشخصي الذي يريد الحصول عليه، حيث يتم من خلال نموذج سامبا للتمويل الشخصي الإلكتروني أن يقوم كل متقاعد بتحديد مبلغ تمويل يرغب في الحصول عليه من سامبا.

ومن خلال نموذج التمويل الإلكتروني من سامبا يتم تحديد جهة العمل التي يرتب العميل بها بأي جهة إما قطاع حكومي أو خاص أو قطاع عام، ثم الضغط علي تسجيل.