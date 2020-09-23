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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والروضة عبر تطبيق اعتمرنا 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات حجز العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والروضة، والذي جاء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إعادة فتح العمرة من جديد بعد أن توقفت ما يقارب 7 أشهر منذ إنتشار الوباء العالمي فى البلاد، وبعد أن استقر الوضع وتمت السيطرة النسبية على الوباء، أعلن وزير الحج والعمرة قرار فتح حجز العمرة عبر تطبيق اعتمرنا من جديد، كما أوضح أيضاً خطوات حجز العمرة والزيارة والصلاة فى المسجد الحرام ومسجد الروضة.
خطوات حجز العمرة والصلاة فى المسجد الحرام والروضة
ضمت خطوات حجز العمرة العديد من الضوابط الجديدة والاشتراطات والتى من أبرزها إتباع ما يضمن للمعتمر النجاة من هذا الوباء، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الحكومية والخاصة فى ضبط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى جميع الرحلات الخاصة بالمعتمريين، فيما أوضح معالي وزير الحجز والعمرة أن رحلات العمرة تبدأ بصفة تدريجية إلى أن يستقر الوضع تمام سيتم بعدها فتح رحلات العمرة والزيارة والصلاة بشكل كامل.
مواعيد أداء مناسك العمرة 2020
أكدت وزارة الحج والعمرة على بدء رحلات العمرة والزيارة يوم الأحد الموافق 17 صفر 1442ه، والذي يوافق 4 من شهر أكتوبر 2020م، مؤكداً أن الأعداد المسموح لهم بعمل العمل فى المرحلة الأولى يبلغ 6 آلاف معتمر بنسبة 30% من إجمالي المعتمرين، كما تضم المرحلة الثانية من رحلات العمرة والزيارة والصلاة فى مسجد الروضة والتي تبدأ فى 1 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر، الموافقة على 15 ألف معتمر لأداء مناسك العمرة بالإضافة إلى 40 ألف مصلي، وتشمل المرحلة الثالثة الموافقة على 20 ألف معتمر و 60 ألف مصلي بداية من 1 من شهر نوفمبر 2020م الموافق 15 ربيع الاول.
خطوات حجز رحلات العمرة 2020
أوضحت وزارة الحج والعمرة طريقة حجز رحلات العمرة، حيث تبين الوزارة عن خطوات حجز العمرة لهذا العام وذلك على التالي:
- الدخول إلى تطبيق اعتمرنا، حيث يتم تشغيل هذا التطبيق بداية من 27 سبتمر 2020.
- تسجيل بيانات المتقدم لحجز العمرة واختيار المواعيد المناسبة له فى الصلاة فى المسجد الحرام ومسجد الروضة الشريفة.
- يجب التأكيد على المتقدم من عدم إصابة بفيروس كورونا، وضرورة التسجيل في تطبيق توكلنا.
- الحصول على تصريح زيارة عمرة.
- وصول المعتمر إلى اماكن تجمع المعتمرين فى مدينة مكة المكرمة، وإظهار التصريح إلى المسؤولين.
- ارتداء الكمامات الطبية والقفازات وكافة المكونات الاحترازية.
- التوجه إلى الحرم المكي بوسيلة مواصلات الخاصة بالمعتمرين.
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