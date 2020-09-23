نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تطبيق اللغة الإنجليزية على الصف الأول الابتدائي من العام المقبل في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء تطبيق اللغة الإنجليزية على الصف الأول الابتدائي من العام المقبل، أعلن الدكتور محمد بن حمد آل الشيخ أنه سيتم تعليم اللغة الإنجليزية للأطفال في الصف الأول الابتدائي بداية من العام الدراسي المقبل، وكذلك مادة التربية سيتم تطبيقها للصف الرابع الابتدائي من العام المقبل، وذلك عبر لقاؤه مع قناة الإخبارية، وأضاف آل الشيخ أنه تمت الموافقة على مشروع مسارات الثانوية العامة، وفي حديثه عن عودة الحضور إلى المدرسة أكد أنه في هذه الحالة سيتم تخصيص أيام لتطبيق عملية التعليم عن بعد مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية.

آلية تطبيق اللغة الإنجليزية على الصف الأول الابتدائي

أوضحت ابتسام الشهري المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم الآلية التي سيتم بها تطبيق اللغة الإنجليزية على الصف الأول الابتدائي، وذلك عن طريق تدريس المستوى الأول للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالتدرج في المناهج الدراسية، وأوضحت أهمية تدريس اللغة الإنجليزية في هذه المرحلة، والتي ستقلل من المعوقات التي يواجهها الطلاب في المرحلة المتوسط، بالإضافة إلى ذلك سيتم تدريس المقررات الخاصة بالصف الثالث الثانوي في الصف الثالث المتوسط، وأضافت الشهري أن مناهج المملكة في جميع المناهج تتم وفق الإطار الأوروبي المشترك الذي يتم على أساسه الاختبارات الأوروبية.

تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي

أكد الدكتور محمد آل الشيخ أن تدريس اللغة الإنجليزية للصف الأول الابتدائي تأسيس جيد للطلاب والطالبات في المستقبل، والذي سيساعدهم في الحصول على فرص عمل جيدة، وفي سياق آخر أوضحت الوزارة أن منصة مدرستي قد حازت على إعجاب العديد من المستخدمين وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة أعداد المسجلين وكانت النتائج مبشرة للغاية.