نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون رسوم إدارية وإمكانية تأجيل الأقساط من البنك العربي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون رسوم إدارية البنك العربي الوطني anb الذي غير مفهوم القرض لدى الكثير من السعوديين والوافدين على أراضي المملكة، حيث أتاح مجموعة من الإمكانيات الميسرة من أجل الحصول على الحلول التمويلية والمال بشكل سريع دون الخوض في إجراءات معقدة ومتطلبات عديدة مثلما يحدث في بعض البنوك، حيث أن البنك العربي الوطني هو بنك حكومي معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، لذلك جميع المنتجات التمويلية المتوفرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى توفير إمكانيات كثيرة تجعل القرض مناسب لفئات كثيرة من العملاء الجدد.

أنواع التمويل في البنك العربي الوطني anb

يوجد نوعان من التمويل الشخصي بالأسهم المحلية أو التورق، بجانب التمويل العقاري والتمويل التأجيري للسيارات:-

تمويل بالأسهم المحلية :- هو أن يقوم البنك ببيع أسهم مملوكة وأنت تحصل على السيولة المالية.

تمويل التورق:- هو أنك تقوم بشراء سلعة مملوكة من البنك وتفوض البنك ببيعها لك وأنت تحصل على المبلغ المالي نظيره بما يتوافق لكل نوع.

مزايا تمويل شخصي بدون رسوم إدارية

مجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

متاح قرض بدون كفيل للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين.

إمكانية تأجيل ثلاث أو أربع أقساط الأولى.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة القرض الأول.

تمويل بدون رسوم إدارية.

فترات سداد مرنة ومريحة تصل حتى 5 سنوات ميسرة.

سهولة التعامل والإجراءات بالإضافة إلى أعلى مبلغ تمويل مع هامش ربح مميز.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون رسوم إدارية البنك العربي الوطني anb

أبسط الشروط يمكن أن تحصل على قرض سريع مضمون بكل المزايا المذكورة فوق :-

أن يكون العميل على رأس عمل سواء من الجهات الحكومية أو الخاص وأيضاً للمتقاعدين.

لا يقل العمر عن 18 سنة.

المستندات المطلوبة لتمويل البنك العربي

خطاب تعريف بالراتب يشمل المسمى الوظيفي والراتب وعدد سنوات الخدمة.

خطاب بالموافقة على تحويل الراتب عبر نظام سريع معتمد من جهة العمل.

صورة الهوية الوطنية / الإقامة (سارية المفعول).

كيفية تقديم طلب تمويل البنك العربي الوطني anb