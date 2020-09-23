نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الطوارئ والأزمات الإماراتية" تؤكد استمرار إجراءات الدخول والخروج من أبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة. وتهيب اللجنة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في إمارة أبوظبي. يذكر أن الإمارات تصدرت دول العالم في مجموعة كبيرة من مؤشرات احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستطاعت الدولة تقديم أداء متميز حدَّ بشكل كبير من التداعيات السلبية للجائحة بفضل الإدارة المتميزة للأزمة والوعي المجتمعي والجهد الكبير المبذول من أبطال خط الدفاع الأول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الطوارئ والأزمات الإماراتية" تؤكد استمرار إجراءات الدخول والخروج من أبوظبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.