نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون كفيل للمقيمين الجدد يصل إلى 200.000 ريال بموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من البنوك السعودية التي توفر العديد من خدمات التمويل الشخصي للمواطنين والمقيمين على حد سواء، ولكل بنك من هذه البنوك العديد من الشروط والضوابط، وبعض الإجراءات التي يجب القيام بها قبل التقديم على أي من المنتجات التمويلية التي تقدمها، سواء كان قرض شخصي، أو تأجيري للسيارات، أو تمويل عقاري، ويمكن الحصول على أي منهما بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

بنك سامبا واحداً من البنوك السعودية الشهيرة الذي يقدم الكثير من المنتجات التمويلية المختلفة، وهو أيضاً معتمد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وله سجل تجاري خاص به، والعديد من الفروع المنتشرة في كافة مناطق ومدن المملكة العربية السعودية، كما أن ماكينات الصراف الآلي منتشرة بكثرة في العديد من الأماكن مثل الفنادق، المولات، والأسواق التجارية.

أبرز الحلول التمويلية التي يوفرها بنك سامبا، منتج القادمين الجدد للملكة، وهو أحد القروض التمويلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة، والذي يتناسب مع أحدث أساليب الحياة في المملكة العربية السعودية، ويعمل على تحقيق تطلعات وطموحات العميل، كذلك يمكن الحصول على القرض من خلال توافر بعض الشروط والضوابط التي أعدها البنك.

شروط أهلية القرض

عمر المستفيد يجب ألا يقل عن 23 عاماً.

الدخل الشهري للعميل يجب ألا يقل عن 5000 ريال سعودي.

يجب ألا تقل مدة العمل عن شهر واحد.

صورة إقامة العميل وتكون سارية الصلاحية.

تعريف من جهة العمل بالمسمى الوظيفي، الراتب الشهري، البدلات، وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب من الكفيل أو صاحب العمل بالموافقة على تحويل الراتب.

عنوان العميل في بلده الأصلي.

كذلك أعلن البنك من خلال موقعه الرسمي أن فترة سداد القرض تصل إلى 12 شهراً، مع إمكانية الحصول على مبلغ تمويلي يصل إلى 200.000 ريال سعودي، علماً أن القرض بدون كفيل، ولكن يتطلب موافقة صاحب العمل على تحويل الراتب، ويمكن من خلال التمويل الاستفادة ببطاقة سامبا الائتمانية طوال فترة التمويل، والحصول على موافقة فورية للقرض.

تمويل القادمين الجدد

أوضحت البوابة الإلكترونية لبنك سامبا أنه يمكن الحصول على القرض بعد كتابة وتعبئة نموذج الطلب إلكترونياً، وذلك من خلال رابط تمويل القادمين الجدد، ومن ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، ومن ثم سيقوم ممثل خدمة العملاء بالاتصال بك، أو قم بالاتصال على رقم خدمة العملاء على 8001241010، أو زيارة أي من فروع البنك المنتشرة في المملكة العربية السعودية، أو الفرع الأقرب لسكنك.