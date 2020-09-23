نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوابة العمل عن بعد وطريقة التسجيل في البوابة برقم الهوية وتوثيق الحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بوابة العمل عن بعد ، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق بوابة العمل عن بعد بالمملكة العربية السعودية والتي تهتم بدعم وتنظيم العمل عن بعد ويخضع برنامج العمل عن بعد للشركة الحكومية تكامل لخدمات الأعمال التابعة لوزارة الموارد البشرية وتسعي المملكة من خلال تلك البوابة إلى تدعيم المواطنين وتوفير فرص عمل لجميع التخصصات وتوفير وظائف مناسبة للنساء والخريجين وإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل هذا وقد أعلنت البوابة مؤخراً عن توافر 966 وظيفة للجنسين بمختلف مناطق المملكة.

طريقة التسجيل في بوابة العمل عن بعد

قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبوابة العمل.

ثم قم بالضغط على تسجيل.

يتوجب عليك اختيار الباحث عن عمل جديد.

قم بإدخال رقم الهوية والاسم ورقم الهاتف.

قم بتسجيل وكتابة باقي البيانات المطلوبة.

يتوجب عليك إعداد وتسجيل كلمة المرور.

الاطلاع على الشروط والأحكام ومن ثم الموافقة عليها.

قم بتفعيل الحساب وبذلك يكون تم التسجيل في البوابة.

بعد ذلك يتوجب عليك توثيق حسابك بالبوابة وذلك يتم من خلال تفعيل الحساب عبر بوابة أبشر حيث يكون التوثيق بإرسال رقم كودي يتم إرساله إلى حسابك الخاص بالبوابة وذلك من أجل التحقق من صحة البيانات الخاصة بك والتي قمت بإدخالها وضمان تسجيل حساب جديد لك في البوابة.

شروط ومتطلبات العمل في برنامج العمل عن بعد

هناك مجموعة مهمة من الشروط والمتطلبات الخاصة ببرنامج العمل عن بعد سواء للعامل أو المنشأة حيث يجب الالتزام بتلك الشروط وأهم هذه الشروط والمتطلبات ما يلي: