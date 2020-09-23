تقديم طلب إعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي 1442

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عمر شويل - جدة حين يتعثر المواطن السعودي في سداد التزاماته المالية للبنوك، فإنه يُفكر في تقديم طلب إعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي، باعتباره أحد الوجهات الرسمية التي تنقذ المواطن وقت الأزمات الاقتصادية، سيما في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعًا في أسعار السلع والخدمات، نتيجة زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلا من 5%.

ويُعد الديوان الملكي السعودي، حلقة وصل بين خادم الحرمين الشريفين، والحكومة والمؤسسات والمكتب التنفيذي الرئيسي للملك، إذ يجري دراسة الطلبات المقدمة من المتعثرين، ثم عرض المستوفية للشروط منها على مكتب الملك ليبت فيها الأمر بالمساعدة.

طلب إعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي 1442

وننشر من خلال موقعنا، خطوات تقديم طلب إعفاء من سداد القروض من الديوان الملكي السعودي، خدمة للمواطنين المتعثرين في السداد وفقا لجدول المواعيد التي أقر بها مع البنك الذي استفاد منه، إذ يحتوي الطلب على الآتي:

البيانات الشخصية للمتقدم بطلب للحصول على العفو.

كتابة بيانات الدين.

ذكر قيمة الدين من البنك الذي استفاد منه.

توضيح نوع القرض.

توضيح جهة الدائن.

إرسال الطلب عبر البريد السعودي أو بريد الديوان.

الحصول على رقم الطلب.

شروط إسقاط الديون من البنوك عبر ديوان الملك

وفي سياق نشر خطوات تقديم طلب للإعفاء من القروض من الديوان الملكي السعودي، فإنه لا بد من توافر عددًا من الشروط، تأتي على النحو الآتي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على العفو سعودي الجنسية.

لا بد من إحضار تقرير طبي من أحد المستشفيات الحكومية.

تقديم كافة المعلومات المطلوبة.

تقديم الطلب بالإعفاء عبر بنك التنمية الاجتماعية.

إرفاق جميع الأوراق المطلوبة مع نموذج الطلب.

والجدير بالذكر أنه من الأشياء التي يقدمها الديوان الملكي من أجل دعم ومساعدة المواطنين السعوديين هو إمكانية طلب العلاج على نفقة المملكة سواء داخل السعودية أو خارجها، أو إرسال برقية تهنئة للديوان الملكي للتهنئة بالمناسبات المختلفة، أو إرسال طلبات وشكاوى ضد أشخاص أو مسئولين.

ويمكنك التواصل مع الديوان الملكي عن طريق البريد وعنوانه الهدأ 7636- مدينة الرياض 12911- المملكة العربية السعودية، أو عن طريق رقم الدعم الموحد وهو 920022220.