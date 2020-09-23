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عمر شويل - جدة أسرع سلفة مالية طارئة بدون تحويل راتب وبجدولة مريحة في دقائق، حيث أن توفر منصة سلفة بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المختلفة التي تخدم المواطنين السعوديين بشكل كبير ومن ضم تلك الخدمات تمويلات شخصية وفورية بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وبفترة سداد مريحة للعملاء، كما يتميز تمويلات منصة سلفة أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأحكام الدين الإسلامي، وخاضع الي مؤسسة النقد العربي، وتوفر منصة سلفة التقديم الكترونياً من خلال الرابط الرسمي الخاص بمنصة سلفة دون الذهاب الي المنصة وتوفير الوقت والجهد للعميل.

يتميز التمويل الشخصي بجدولة مريحة وذلك بتقسيط المبلغ التمويلي مع نزول الراتب الشهري الخاص بالعميل وبدون كفيل وبدون تحويل راتب وبفترة سداد تمتد الي 5 سنوات، ويصل قيمة مبلغ التمويل الي 2 مليون ريال سعودي كحد أقصي، فقد نقد لكم زوار موقعنا الإخباري رابط التقديم للحصول علي أسرع سلفة طارئة.

أهم مميزات التمويل الشخصي لمنصة سلفة السعودية

تقدم منصة سلفة العديد من الخدمات المختلفة والعروض البنكية وقروض تمويلية مختلفة وتتناسب مع فئة كبيرة من المواطنين السعوديين، حيث توفر أسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبموافقة فورية بعد توافق الأحكام والشروط المحددة من منصة سلفة وبفترة سداد مرنة ومريحة للعميل وتمتد الي 5 سنوات وبجدولة مريحة تتم في دقائق، ويعتبر أهم ما يميز تمويلات منصة سلفة كالأتي:

أنه تمويل شخصي متوافق مع الشريعة الإسلامية وخاضع لتعاليم الدين الإسلامي.

أنه تمويل شخصي تابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي داخل أراضي السعودية.

أنه تمويل شخصي بدون تحويل الراتب الشهري.

أنه تمويل شخصي فوري بموافقة سريعة وفورية عند طلب التمويل الشخصي وتوافق الأحكام والشروط.

أنه تمويل شخصي بأقساط مرنة وميسرة وبجدولة مريحة حيث يتم تقسيط مبلغ التمويل الشخصي مع نزول كل راتب شهري.

أنه تمويل شخصي بهامش ربح.

شروط الحصول علي سلفة طارئة وتمويل شخصي من منصة سلفة

أن يكون المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم للحصول علي التمويل الشخصي عن 18 عاماً.

أن لا يقل فترة خدمة العمل عن 6 شهور.

أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 3 ألالاف ريال سعودي.

أن تتوفر جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل من منصة سلفة.

كيفية التقديم للحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة الإلكترونية