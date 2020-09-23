خادم الحرمين الشريفين عبر “تويتر”: نفتخر بوطنٍ عظيم ومواطنين أوفياء

بلادي – الرياض :قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إنه في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء.
وأضاف الملك في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “نحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا”.
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