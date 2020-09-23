“عقارات الدولة”: من لديهم ملكيات قديمة سيكون لهم صكوك ولا مجال لتعددية الملكيات

بلادي – الرياض :قال محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافقيه إن الهيئة وافقت على إعداد الأمانة العامة للجان التي تنظر في طلبات التملك، وذلك لمصلحة المواطنين ممن لهم ملكيات قديمة.

وأوضح أن المملكة تعمل على أن يكون هناك صكوك ملكية على العقارات، وليس هناك مجال لتعدد الملكيات، ما سيعود على المواطنين الذين لديهم ملكيات قديمة جدا بأن يكون لهم صكوك.

وأضاف أن ذلك سيكون بادرة جديدة من عطاءات الدول لزيادة التنمية، كما سيشرك القطاع الخاص في تنمية بعض الأراضي للدولة ببناء مجمعات عائدة للجهات الرسمية والحكومية تواكب العصر الحالي.

وأشار إلى أنه لتنفيذ ذلك عقدت الهيئة اتفاقيات مع وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ضمن تنمية عقارات الدولة واستخدامها الأمثل، كما أن جهات الدولة تستخدم الكثير من العقارات لتخدم المواطنين مثل وزارة الإسكان.

وشدد على أن الهيئة هي المعنية بحماية وزيادة كفاءة وإنتاجية العقارات العائدة للدولة، وقد بدأت الهيئة بحماية كل ما هو عائد للدولة وحماية ما هو للمواطن.