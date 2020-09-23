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عمر شويل - جدة في يوم 23 سبتمبر من كل عام، تسود الاحتفالات شتى بقاع المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي،والذي توحدت فيه البلاد برعاية الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله_ تحت حكم واحد وعلم واسم واحد شرعي امام المحافل الدولية وهو المملكة العربية السعودية، ومن ضمن الفعاليات التي تشهدها المملكة في هذه المناسبة الوطنية كان افتتاح متحف السعادة في مدينة الرياض، و الذي يعتبر هو المتحف الأول من نوعه في المملكة، كما يقام أيضا معرض السعودية في 90 عام، ليعرض أمام الزوار عدد من الصورة النادرة للملك المؤسس وملوك السعودية من بعده،وعدد من الوثائق النادرة التي تؤرخ تاريخ البلاد،وغيرها من الاحتفالات التي تعمل على إسعاد المواطن السعودي، اضافة الى الكثير من العروض و التخفيضات في كافة المحلات و المولات التجارية على كافة أنواع السلع والمواد التي يحتاج اليها المواطن.

بمناسبة اليوم الوطني.. نشر صورة نادرة لوثيقة تغيير اسم المملكة 1351هـ

ومن ضمن الفعاليات التي تقام بهذه المناسبة الوطنية الهامة في تاريخ المملكة، فقد طرح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات صورة نادرة من الوثيقة التي حملت الأمر السامي الصادر من الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – والخاص بتوحيد البلاد، وذلك في يوم 17 من جمادى الأولى عام 1351هـ. وقد كشفت الصورة عما تضمنته الوثيقة من مقدمة و بعدها 8 مواد هامة، حيث كانت المقدمة تشير إلى الهدف من توحيد البلاد، حيث توالت البرقيات من الرعايا في شتى أنحاء “المملكة الحجازية ونجد وملحقاتها” وهو الاسم السابق للملكة العربية السعودية، اضافة الى اتجاه الرأي العام وطلبه توحيد جميع أجزاء المملكة العربية، فقد جاء الأمر بالمواد التالية و التي تضمنتها الوثيقة، وهي:

تضمنت المادة الأولى : تغيير اسم البلاد من (المملكة الحجازية ونجد وملحقاتها) ، ليصبح (المملكة العربية السعودية) ، وبالتالي يكون لقب حاكم البلاد هو (ملك المملكة العربية السعودية).

تضمنت المادة الثانية: أن التحويل المشار اليه سوف يكون اعتبارا من تاريخ هذه الوثيقة .

تضمنت المادة الثالثة: أن التوحيد و تغيير الاسم ليس له أي أثر على المعاهدات والاتفاقات الدولية .

تضمنت المادة الرابعة: أن كافة النظامات و جميع التعليمات والأوامر التي صدرت من قبل،سوف تستمر نافذة المفعول.

تضمنت المادة الخامسة: تستمر جميع التشكيلات الحكومية في كافة أنحاء البلاد، على حالها بشكل مؤقت حتى يتم وضع تشكيل جديد .

تضمنت المادة السادسة: يقوم مجلس الوكلاء بوضع نظام أساسي للبلاد، مع نظام خاص بتوارث العرش، وآخر بتشكيل الحكومة.

تضمنت المادة السابعة: يحق للسيد رئيس مجلس الوكلاء ضم أعضاء جدد الى المجلس للاستفادة من آرائهم ومعلوماتهم.

تضمنت المادة الثامنة: إختيار يوم الخميس الموافق 21 جمادى الأولى سنة 1351هـ، ليكون يوما إعلان توحيد المملكة .