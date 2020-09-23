نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التحقق من صلاحية الإقامة عبر أبشر absher الإلكتروني عام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاقامة الخاصة بالمقيمين داخل المملكة العربية السعودية تعد من الاستعلامات الضرورية التي توصي بها وزارة الداخلية، حيث تنصح وزارة الداخلية مواطنيها ومقيميها بضرورة الاستعلام عن صلاحية الإقامة حتي يتم التعرف علي موعد التجديد الخاص بالإقامة قبل انتهائها، وتأتي خدمة التعرف علي صلاحية الإقامة من الخدمات الحكومية التي تم توفيرها لجميع المواطنين بطريقة إلكترونية ومجانية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، وتأتي أهمية التحقق من صلاحية الإقامة منعاً للتعرض الي أي غرامات مالية قد تصيب صاحبها بسبب عدم تجديد الإقامة في الوقت المحدد.

موقع أبشر الإلكتروني لخدمات المواطنين

موقع أبشر هو أحد المواقع الإلكترونية التي تضم أكثر من خدمة إلكترونية مُتاحة جميعها للمواطنين السعوديين والوافدين الذين يعملون بالمملكة العربية السعودية، حيث يستطيع صاحب العمل التعرف علي موعد تجديد الإقامة الخاصة بالوافدين الذين يعملون لديه من خلال رقم الإقامة الخاص بكل عامل، كما يمكن لأي وافد يعمل من خلال التأشيرات الحرة أن يستعلم عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة الخاصة به عبر موقع أبشر دون الذهاب الي إدارة الجوزات العامة.

خطوات التحقق من صلاحية الإقامة الخاصة بالمقيمين برقم الإقامة

يتم التحقق من صلاحية الإقامة الخاصة بالمقيمين من خلال خطوات يوضحها موقع أبشر الإلكتروني كالتالي: