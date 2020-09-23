التسجيل في منصة سكني وإلغاء سداد قيمة الوحدة السكنية للحالات الطارئة

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عمر شويل - جدة التسجيل بمنصة سكني ، للتعرف على المشاريع السكنية المقدمة حيث أطلقت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية منصة سكني الإلكترونية للتعرف على الوحدات والمشاريع السكنية التي تقوم الوزارة بطرحها، وكذلك التعرف على الأسعار والتفاصيل الخاصة بالمشاريع المقدمة من حيث المناطق والمدن المتواجدة فيها، وتقدم أيضا صور للمشاريع والتصاميم المتعددة والمختلفة للوحدات السكنية وتمكن المنصة المستفيدين من الحجز الفوري للأراضي والوحدات السكنية وإصدار العقود إلكترونياً، وشهدت المنصة الإلكترونية منذ إعلان الوزارة عنها إقبالاً كثيرا من المواطنين الراغبين في حجز الأراضي والوحدات السكنية وكان برنامج إيجار التابع لوزارة الإسكان قد أعلن في وقت سابق عن توثيقه عدد كبير من عقود الإيجار بلغت حوالي عشرة آلاف عقد وذلك خلال شهر أغسطس الماضي،كما أعلن سكني عن تسليم عدد ثلاثة وعشرون مشروعاً في مناطق مختلفة خلال شهر أغسطس في مناطق مختلفة من المملكة.

شروط الحصول علي دعم سكني

أن يكون المتقدم للاستفادة من الدعم سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة العربية السعودية مدة عام على الأقل قبل التقديم.

يكون للمتقدم للحصول على الدعم دخل مستقل.

يحق للمطلقة الحصول على الدعم شرط مرور عامان على طلاقها.

لا يكون لدي المتقدم للحصول على الدعم السكني وحدة سكنية يمتلكها خلال عام من التقديم.

يحق للأرملة الاستفادة من الدعم دون اعتبار العمر.

التسجيل بمنصة سكني الإلكترونية

يتم تسجيل الدخول إلى المنصة سواء من خلال التسجيل على تطبيق سكني للهواتف الذكية أو من خلال الدخول للموقع الإلكتروني وذلك من خلال إتباع الأتي:

يتم الدخول للموقع الإلكتروني لمنصة سكني.

يتوجب عليك كتابة رقم الهوية الوطنية سارية المفعول.

تسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال الخاص.

تسجيل باقي البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم بالتحقق من الرمز المرئي.

انتظر وصول رسالة نصية عبر رقم جوالك الخاص تحمل في مضمونها رمز تسجيل الدخول الخاص بك.

إلغاء سداد قيمة الوحدة السكنية للحالات الطارئة

أعلنت وزارة الإسكان عن إلغاء قيمة سداد الوحدة السكنية لبعض الحالات بالإضافة إلى مجموعة من المميزات التمويلية وجاءت اهم الحالات وتلك المميزات كالتالي: