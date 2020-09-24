نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة بالبطاقة الشخصية أو السجل المدني وورقة الطلب، ففي السعودية عندما يكون للشخص الأحقية في الحصول على هذه المساعدة.

ماهي المساعدة المالية المقطوعة؟

هي عبارة عن مساعدة تقوم وزارة التضامن الاجتماعي في الدولة بتقديمها إلى الأسر الفقيرة التي تعاني من الفقر الشديد وتساعد هذه المساعدة إلى العمل علي تحسين الظروف المعيشية.

وتشمل الأفراد محدودي الدخل ومن لديهم معاشات في التضامن الاجتماعي.

كما توجد العديد من الشروط التي يجب أن تتوافق في الشخص للحصول على هذه المساعدة المقطوعة الا يقل عمر الفرد الذي يريد هذه المساعدة عن خمسه وثلاثون عاماً.

أن يمر سنة على حصول الفرد على المساعدة من اجل الحصول على مساعدة أخري كما يتم تحديد الأشخاص محدودي الدخل وذوي المعاشات .

كما يتم تحديد المبلغ يتم تقديره بناءً على عدد أفراد الأسرة المقدمة للحصول على المساعدات المقطوعة ودخلهم الشهري.

ومن شروط المساعدة المالية المقطوعة اللازمة أن يملك ذلك الشخص سجلاً تجارياً وعدم إعطاء المساعدة للمرأة التي في عصمة رجل أخر غير سعودي.

من هم الأشخاص الذين يستحقون المساعدة المالية المقطوعة

تم تحديد الأشخاص الذين يستحقون هذه المساعدة وهم:



المرأة الأرملة.

المرأة المطلقة .

والأطفال اليتامى.



الأسرة التي تعرضت لغياب أبوهم أو معليها أو المعيل التي تعرض للدخول إلى السجن الشخص المصاب بحالات العجز كما تم تحديد كيفية الحصول على المساعدة المقطوعة قدمت وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات التقديم للحصول على المساعدات

خطوات تقديم المساعدات المقطوعة للأشخاص الذين في حاجة إليها، بالإضافة إلى كيفية التقديم للحصول عليها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بالسعودية: