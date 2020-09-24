نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل منصة سلفة للحصول علي مبالغ تمويل بسيطة بدون تحويل الراتب خلال 15 دقيقة لعام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة القروض الشخصية من منصة سلفة، حيث يعتبر الحصول علي تمويل شخصي من منصة سلفة التي تعتبر أول منصة سعودية تقدم خدمات وتمويلات مالية من الأمور الهامة التي يبحث عليها الكثير من المواطنين, فهي تنافس باقي المنصات الأخري في مساعدة المواطنين في الحصول علي قرض مالي سريع بدون فوائد, حيث تقدم تمويل شخصي مميز وسريع وبشروط سهلة وبأكثر مرونة, حتي لا يصعب علي المواطن التقديم علي التمويل الشخصي.

وتساعد منصة سلفة تحقق للمواطنين تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية والأساسية مثل سداد ديون أو تصليح أغراض أو لغرض الدراسة أو لظرف طاري وغيرها من احتياجات المواطنين المختلفة, يتميز التمويل من منصة سلفة انه يتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية, وتقدم منصة سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب المواطن الذي يتقدم بطلب تمويل شخصي عبر المنصة, ومن خلال موقعنا سنوضح لكم كيفية التقديم علي طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة

يتوافق التمويل الشخصي من منصة سلفة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مبلغ التمويل يكون ما بين 1000 ريال سعودي حتي 5000 الآف ريال سعودي فقط.

لا يتطلب التمويل الشخصي تحويل الراتب الشهري الخاص بجميع العملاء علي منصة سلفة.

فترة سداد المديونية ميسرة ومرنة تناسب جميع الراغبين في التمويل.

يكون هامش الربح تنافسي مع باقي المنصات التمويلية للقروض الشخصية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.

تتميز منصة سلفة بالموافقة السريعة بعد استكمال طلب التمويل الشخصي علي المنصة.

يتم صرف جميع المبالغ لجميع العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

يتميز صرف تمويل من منصة سلفة بسهولة التحويل وسرعة الحصول علي أي مبلغ إلكترونياً دون الذهاب إلى أي جهة.

الشروط المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي من منصة سلفة

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام من أجل الحصول علي التمويل.

لا يتطلب التمويل تحويل الراتب من قبل جهة العمل الخاصة بكل عميل.

يشترط أن يكون المتقدم علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 6 اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل.

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 3,000 ريال سعودي.

أن يتعهد العميل بسداد الأقساط الشهرية الخاصة بالقرض التي يتم جدولتها مع منصة سلفة.

خطوات التقديم علي التمويل الشخصي عبر منصة سلفة الإلكترونية



تقدم منصة سلفة للتمويل المالي طريقة إلكترونية للحصول علي تمويل شخصي سريع من منصة سلفة لجميع المواطنين داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل كالتالي: