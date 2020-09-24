نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية عن اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وهذه الخدمة لها مميزات عديده من أهمها عدم احتياج الشخص إلى تحويل راتبه من جهة العمل الخاص به، وهناك شركات كثيره جدا ترفض تحويل الراتب مما يسبب مشكله كبيره لكل الراغبين في الحصول على تمويل شخصي فورى، ولهذا فان مصرف الراجحي يقدم هذه الخدمة وهى قرض شخصي بدون تحويل راتب، وبنك الراجحي احد اهم البنوك داخل الأراضي السعودية من حيث تقديم خدمات هامه وعديده يأتي في مقدمة هذه الخدمات تمويل شخصي بنك الراجحي، وأيضا خدمة تمويل الراجحي العقاري، وغيرها من الخدمات الأخري الهامة التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص والأسر داخل المملكة.

اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل

يقدم مصرف الراجحي تمويلات متنوعه لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، ووضع شروط يجب أن تتوافر في كل من يرغب في الحصول على هذه التمويلات، مثل تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل وهناك تمويل شخصي سريع في 30 دقيقه من الخدمات التي يقدمها البنك أيضا، ويقوم المصرف بتقديم هذه الخدمات المتنوعة لمساعدة الأفراد والأسر على حياه كريمه، وخصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتحول الاقتصادي حسب رؤية 2030، وأيضا بعد رفع الدعم عن بعض المنتجات بالمملكة سبب مشاكل للعديد من الأسر أصحاب الدخل المنخفض، ولهذا يقوم بمساعدة كل هؤلاء الأشخاص بتقديم افضل تمويل شخصي من مصرف الراجحي.

طريقة الحصول على تمويل من مصرف الراجحي

قم أولا عليك الدخول على رابط مصرف الراجحي.

قم باختيار طلب التمويل الشخصي.

قم باختيار تقديم طلب.

قم بملئ كافة البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال والراتب الشهرى في نموذج طلب التمويل الشخصي.

ثم تقم بحفظ وتقديم الطلب.

في خلال ثلاثين دقيقه يصلك الرد من مصرف الراجحي بالموافقة أو عدم الموافقة.

بعد عمل كل هذه الخطوات تستطيع الحصول على اسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، فقط بالدخول على موقع مصرف الراجحي الإلكتروني واختيار التمويل المفضل التي تريد الحصول عليه.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

لكل من يريد الحصول على تمويل شخصي من مصرف الراجحي، فان هناك عدد من الشروط التي تم وضعها من قبل البنك، ولابد من توافر هذه الشروط في كل الأشخاص الراغبين في الحصول على هذا التمويل والشروط كالتالي.