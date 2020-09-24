نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمغتربين بواسطة منصة أبشر وبدونها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، تعتبر من أعظم الخدمات الإلكترونية التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية، لقاطنيها والمقيمين فيها، وتكمن قيمتها أولًا في سهولة التعرف على صلاحيتها والمدى الزمني لانتهائها، وبالتالي التحضير لتجديدها في الموعد المناسب، وثانيًا في كونها متاحة عبر منصتين إلكترونيتين، بحيث يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة في أي وقت ومن أي مكان، بشرط توافر شبكة إنترنت بالطبع، حيث يتطلب الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمغتربين أو أصحاب الجنسيات غير السعودية، الدخول على موقعين إلكترونين، نستعرضهما تفصيلًا، في السطور المقبلة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر

حرصت حكومة المملكة العربية السعودية، على تقديم خدمة متميزة للمقيمين على أراضيها، بتوفير إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة لكل من المغتربين أو ذوي الجنسيات الأجنبية، من خلال منصتها الرائدة المعروفة باسم “أبشر”، التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

أما عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة من خلال منصة أبشر الحكومية، فيكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

اختيار تبويب “الجوازات”، ومنه نضغط على عبارة “ الاستعلام عن صلاحية الإقامة “، والتي تقودنا في المرحلة التالية للدخول إلى منصة “أبشر” الرائدة، واختيار “أفراد.. خدمات إلكترونية متكاملة”.

“، والتي تقودنا في المرحلة التالية للدخول إلى منصة “أبشر” الرائدة، واختيار “أفراد.. خدمات إلكترونية متكاملة”. في الخطوة التالية، للاستعلام عن صلاحية الإقامة، يقوم الوافد بإدخال اسم المستخدم وهو يكون في الغالب رقم الإقامة بالنسبة للمغترب هنا، أو رقم الهوية الوطنية، بالنسبة للمستعلم عن الخدمات الداخلية السعودية بالنسبة للمواطنين السعوديين، وبعد ذلك يقوم الوافد بإضافة الرقم السري الخاص به، ثم يضغط على “الاستعلام عن صلاحية الإقامة“، لتلبية رغبته.

( وفي حال عدم وجود حساب سابق للمقيم أو المغترب، على منصة أبشر، يقوم بالذهاب إلى أسفل خانتي اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول، لاختيار “مستخدم جديد”، واتباع الإرشادات الموضحة على المنصة بغرض تسجيل مستخدم جديد لـ “أبشر”، والحصول على الخدمات ومن بينها الاستعلام عن صلاحية الإقامة )

بعد الدخول إلى قسم الاستعلام عن صلاحية الإقامة ، يقوم الوافد أو المقيم بإضافة رقم إقامته في المخصص لها، وبعد ذلك يكتب الرمز المرئي الموضوع داخل القسم، في المربع الموضح لإضافته، ثم يضغط بعد ذلك على كلمة “عرض”.

، يقوم الوافد أو المقيم بإضافة رقم إقامته في المخصص لها، وبعد ذلك يكتب الرمز المرئي الموضوع داخل القسم، في المربع الموضح لإضافته، ثم يضغط بعد ذلك على كلمة “عرض”. في ثوانٍ معدودة، سيتسنى للوافد الحصول على معلومات مستوفية حول إقامته، وتوقيت تجديدها المحدد، بغرض تفادي الغرامة المالية، أو التوقيف للترحيل لا قدر الله.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر

لم تترك حكومة المملكة العربية السعودية، فرصة بغرض خدمة المقيمين على أراضيها، إلا وسعت لتنفيذها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، حيث وفرت خدمة مميزة مثل الاستعلام عن صلاحية الإقامة، من خلال منصة “أبشر”، الخاضعة لإشراف وزارة الداخلية السعودية، كما أنها، ومنعًا لأي مشاكل كالضغط على السيرفر الخاص بالمنصة المتميزة، فقد أتاحت حكومة بلاد الحرمين، إمكانية الاستعلام عن صلاحية الإقامة، بالاستعانة بموقع “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.