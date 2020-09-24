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طوارىء الدفاع المدني بالشرقية تكرم المصور ” توفيق علي “

أخبار السعودية رباب عبدالمحسن تبليغ
طوارىء الدفاع المدني بالشرقية تكرم المصور ” توفيق علي “
طوارىء الدفاع المدني بالشرقية تكرم المصور ” توفيق علي “

دوت الخليج – محمد البدر – الشرقية

 

كرمت قوة طوارىء الدفاع المدني الخامسة بالمنطقة الشرقية المصور توفيق علي أبو زيد بمقرهم بالمنطقة الشرقية هذا اليوم وذلك نظير جهوده المتميزه في تصوير أعمال الفرق الميدانية خلال الفترة الماضية .

 

من جانبه عبر المصور ” أبو زيد ” عن شكره وتقديره لقوة طوارىء الدفاع المدني الخامسة بالمنطقة الشرقية على هذا التكريم داعياً الله عز وجل أن تكون حافزاً له لخدمة الوطن، ومؤكداً على مواصلة هذا العطاء .

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